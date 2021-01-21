ГУП РК «Крымэнерго» выполнило проектирование и приступило к работам по обеспечению подачи электроэнергии двум объектам водоснабжения в Симферопольском районе, которые дадут дополнительные объемы воды столице полуострова.

ГУП РК «Крымэнерго» приступило к сетевому строительству в селе Тепловка (Симферопольский район) для обеспечения электроэнергией двух водозаборных сооружений. Для работы оборудования (насосов) по подъему воды из скважин хозяйственно-питьевого назначения необходима мощность по 250 кВт для каждого водозабора. В рамках запланированных мероприятий для подачи электроэнергии объектам водоснабжения, энергетики возведут порядка трех километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) и установят две трансформаторные подстанции (ТП).

Так, на востоке села Тепловка будет функционировать водозабор «Чеботарка-2», состоящий из трех скважин. Здесь энергетики в настоящее время ведут работы по установке опор для ВЛ – 10 кВ протяженностью около одного километра. Всего предстоит установить 23 опоры, построить и смонтировать трансформаторную подстанцию мощностью силового трансформатора 400 кВА.

Второй объект водоснабжения – водозабор «Ивановка-2» также состоит из трех скважин. Здесь специалистам ГУП РК «Крымэнерго» предстоит построить ВЛ – 10 кВ протяженностью более двух километров и установить трансформаторную подстанцию мощностью силового трансформатора 400 кВА.

В связи с тем, что вопрос обеспечения водой жителей Республики Крым стоит остро, энергетики стараются максимально оперативно выполнить работы и подать напряжение на объекты «Чеботарка-2» и «Ивановка-2».