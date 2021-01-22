Регулятор в энергетике американского штата Калифорния (California Public Utilities Commission, CPUC) представил предварительные предложения по основным принципам интеграции электромобилей в энергосистему штата в соответствии с развиваемой концепцией vehicle-to-grid integration (VGI).

Концепция VGI предусматривает возможность подключения электромобиля к электрической сети как для подзарядки аккумулятора, так и для выдачи электроэнергии в сеть в рамках оказания услуг по управлению потреблением – Demand Response. Механизм VGI также планируется задействовать как один из источников резервного питания при технологических нарушениях в энергосистеме, например, в период лесных пожаров. После прохождения согласования в других органах власти предложения CPUC будут оформлены отдельным приказом и затронут, в первую очередь, деятельность трех энергохолдингов – Southern California Edison (SCE), San Diego Gas & Electric (SDGE) и Pacific Gas and Electric (PG&E) – крупнейших поставщиков электроэнергии в штате. Эти компании будут обязаны отчитываться перед регулятором о принятых мерах по реализации концепции VGI и совместно с калифорнийским системным оператором CAISO разработать изменения в правила присоединения к сети и участия в оптовых энергорынках, чтобы создать благоприятные условия для владельцев электромобилей.

Как ожидается, механизм VGI обеспечит ряд важных преимуществ для зарядных станций: использование их для подзарядки электромобилей при избыточной выработке солнечной генерации и участие в резервном электроснабжении в условиях повышенной нагрузки в энергосистеме.

Подготовленные CPUC решения направлены на поддержание балансовой надежности энергосистемы штата и напрямую связаны с указом губернатора Калифорнии о снижении уровня выбросов СО2 у легковых автомобилей до нуля к 2035 г. Кроме того, регулятор уже одобрил тарифы для зарядки электромобилей в коммерческом секторе на территории обслуживания SDGE, а также разрешил энергокомпаниям использовать кредиты, которые получены по программе поддержки использования низкоуглеродного топлива (Low Carbon Fuel Standard, LCSE), для инвестиций в реализуемые ими проекты по интеграции электромобилей в энергосистему штата.

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