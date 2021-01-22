Системный оператор Литвы Litgrid сообщил, что с 2021 г. у литовских производителей и поставщиков электроэнергии появится возможность не только покупать, но и продавать за пределами страны сертификаты, подтверждающие, что электроэнергия выработана из ВИЭ – т.н. гарантирующие сертификаты (guarantees of origin).

После того как в Литве в 2020 г. была приведена в соответствие европейским требованиям национальная система выдачи гарантирующих сертификатов, Ассоциация эмиссионных органов ЕС (Association of Issuing Bodies, AIB) предоставила системному оператору Литвы Litgrid право регулировать вопросы их выдачи для экспортируемой электроэнергии. Litgrid является официальным представителем Литвы в AIB с 2018 г. Однако, до текущего момента литовские производители и поставщики электроэнергии за пределами страны могли только покупать гарантирующие сертификаты и не могли их продавать, в связи с нерешенными вопросами в национальной системе учета производства и потребления электроэнергии, выработанной из ВИЭ.

После вступления в силу поправок к национальному закону об электроэнергии и ВИЭ и утверждения Министерством энергетики Литвы в 2020 г. новой версии правил выдачи гарантирующих сертификатов, проведенный AIB аудит подтвердил, что Литва выполнила все обязательные требования и в ходе годового совещания участников ассоциации в ноябре 2020 г.* было принято единогласное решение предоставить Литве полноправное членство в AIB с января 2021 г.

По словам директора департамента по управлению системы Litgrid Гиедриуса Радвилы, система гарантирующих сертификатов побуждает литовских производителей энергии из ВИЭ инвестировать в расширение производства ветровых, солнечных и других возобновляемых энергоресурсов, а потребителей проявлять социальную ответственность и вносить свой вклад в сохранение окружающей среды в долгосрочной перспективе. Возможность продажи гарантирующих сертификатов откроет новые возможности для участников литовского энергорынка, поскольку они смогут осуществлять операции по покупке/продаже гарантирующих сертификатов в соответствии с общеевропейскими правилами и более эффективно использовать дополнительные возможности для бизнеса. В настоящее время AIB ведет централизованный электронный реестр выданных гарантирующих сертификатов в соответствии с европейской системой сертификации энергии – European Energy Certificate System (EECS) – для более 20 стран-членов ассоциации. На текущий момент в Литве в системе гарантирующих сертификатов зарегистрированы пять производителей электроэнергии. За 11 месяцев 2020 г. были выданы гарантирующие сертификаты на 239,519 ГВт*ч выработанной ими электроэнергии. За тот же период в Литву в соответствии с гарантирующими сертификатами было импортировано 4 613,511 ГВт*ч электроэнергии.

Официальный сайт Litgrid

* https://www.aib-net.org/