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Продолжится развитие транспортной системы Красноярского края

Продолжится развитие транспортной системы Красноярского края

22 января 2021, 18:00
Рубрика: Встречи
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ
Отрасль: Строительство Транспорт 
Источник: securitymedia.ru

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В Москве обсудили модернизацию дорожной инфраструктуры и инвестиции в международный транспортно-логистический хаб.

22 января 2021 года в Министерстве транспорта Российской Федерации прошла рабочая встреча губернатора Красноярского края Александра Усса и министра транспорта РФ Виталия Савельева. В центре обсуждения на встрече были актуальные вопросы развития транспортной инфраструктуры края и перспективные проекты, которые могут быть реализованы в ближайшей перспективе.

В частности, губернатор сообщил о планах реализации инвестпроекта создания международного транспортно-логистического и производственного хаба. Планируется придать его территории статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа на базе международного аэропорта Красноярск и аэропорта Черемшанка. Логистический хаб будет создаваться в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Также он подробно рассказал о реконструкции аэропорта Красноярска.

Обсуждались проекты улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры Красноярского края, в числе которых реконструкция участков автодороги Богучаны – Кодинск, строительство транспортной развязки на Предмостной площади в Красноярске и реконструкция участков автодороги федерального значения Р-255 «Сибирь» в городе Ачинске и населенных пунктах Емельяновского района: строительство обходов позволит существенно разгрузить трассу. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Источник фото: Министерство транспорта РФ.

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Источник: securitymedia.ru

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