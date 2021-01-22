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Протяженность участка новой линии метро Москвы с шестью станциями составит более 12 км

Протяженность участка новой линии метро Москвы с шестью станциями составит более 12 км

22 января 2021, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство Транспорт 
Источник: rzd-partner.ru

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Протяженность участка новой линии метрополитена на северо-западе Москвы составит более 12 км, там разместят шесть станций с рабочими названиями «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино» и «Липовая аллея», сообщила в пятницу пресс-служба председателя Москомархитектуры.

«Проект новой линии метрополитена от станции «Шелепиха» до [станции] «Липовая аллея» – важный и ожидаемый для жителей северо-запада Москвы. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание максимального количества проживающих и работающих на территории районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники – более 700 тыс. жителей. Протяженность участка новой линии метрополитена составит 12,65 км с размещением шести станций с рабочими названиями «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино» и «Липовая аллея», – приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Одной из основных целей проекта было не только создать новую линию метро, но в перспективе сформировать новую диаметральную линию метрополитена, соединив Рублево-Архангельскую линию с проектируемой Бирюлевской линией. Также проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству территорий вблизи проектируемых станций метрополитена, создание дополнительных остановок и заездных карманов для общественного транспорта и безопасности пассажиров.

Общественные обсуждения по проекту нового участка метро пройдут до 2 февраля. Задать вопросы консультантам и внести пожелания можно на сайте проекта «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения».

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Источник: rzd-partner.ru

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