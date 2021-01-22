Регион в 2021 году продолжит работу по привлечению новых компаний в томскую особую экономическую зону «Томск» и территорию опережающего развития «Северск».

Сейчас в северской ТОР зарегистрировано 12 резидентов и создано 215 рабочих мест. В производства инвестировано более 190 млн рублей, а всего в ТОР планируется создать почти 400 рабочих мест и привлечь 1,8 млрд рублей инвестиций.

Что касается особой экономической зоны, то мы объявили конкурс на должность директора. Мы надеемся привлечь в ОЭЗ молодые кадры, которые смогут привнести свежие идеи. Это решение продиктовано временем: сегодня томская ОЭЗ уже не та, что десять лет назад. Поэтому мы приветствуем новые подходы,

— сказал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Он добавил, что в апреле в ОЭЗ планируется запустить акселератор по привлечению молодых компаний, которые смогли бы на этой площадке эффективно взаимодействовать с крупными промышленными партнерами.