 
Инвестиции (проекты)

Томская область продолжит привлекать резидентов в ОЭЗ "Томск" и северскую ТОР

Томская область продолжит привлекать резидентов в ОЭЗ Томск и северскую ТОР

22 января 2021, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ОЭЗ ТОМСК, ТОР СЕВЕРСК
Источник: Минпромторг России

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
138

Регион в 2021 году продолжит работу по привлечению новых компаний в томскую особую экономическую зону «Томск» и территорию опережающего развития «Северск».

Сейчас в северской ТОР зарегистрировано 12 резидентов и создано 215 рабочих мест. В производства инвестировано более 190 млн рублей, а всего в ТОР планируется создать почти 400 рабочих мест и привлечь 1,8 млрд рублей инвестиций.

Что касается особой экономической зоны, то мы объявили конкурс на должность директора. Мы надеемся привлечь в ОЭЗ молодые кадры, которые смогут привнести свежие идеи. Это решение продиктовано временем: сегодня томская ОЭЗ уже не та, что десять лет назад. Поэтому мы приветствуем новые подходы,

— сказал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Он добавил, что в апреле в ОЭЗ планируется запустить акселератор по привлечению молодых компаний, которые смогли бы на этой площадке эффективно взаимодействовать с крупными промышленными партнерами.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Минпромторг России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На трассе Р-254 Иртыш в Курганской области устроили 24 км освещения в 2020 году 21.01.2021
На трассе Р-254 Иртыш в Курганской области устроили 24 км освещения в 2020 году
В Уральский научно-образовательный центр инвестируют более 14 миллиардов рублей 21.01.2021
В Уральский научно-образовательный центр инвестируют более 14 миллиардов рублей
В Крыму повысят мощность Бахчисарайской газораспределительной станции 21.01.2021
В Крыму повысят мощность Бахчисарайской газораспределительной станции
Для электроснабжения БАМа и Транссиба Реконструируют линию электропередач 21.01.2021
Для электроснабжения БАМа и Транссиба Реконструируют линию электропередач
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир Live
+