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Энергетики "Нижновэнерго" приступили к эксплуатации энергообъектов в Арзамасе и в Нижнем Новгороде

«Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» приступили к эксплуатации электросетевого имущества в Арзамасе и жилом комплексе «Окский берег» Нижнего Новгорода.

Энергетики взяли на обслуживание 32 трансформаторные подстанции (ТП) и 88 км линий электропередачи 10-0,4 кВ в Арзамасе Нижегородской области. Данное оборудование обеспечивает электроснабжением более 14,5 тыс. потребителей.

Переданные электросетевые объекты включены в общую городскую схему электроснабжения предприятий, социально-значимых организаций, населения города Арзамаса и оказывают значительное влияние на ее надежность.

Также энергетики приняли на обслуживание 14 ТП и 40,9 км линий электропередачи 10-0,4 кВ в жилом комплексе «Окский Берег». Данное энергооборудование обеспечивает электроснабжением более 5 тыс. жителей жилого комплекса.

Ранее это оборудование не имело квалифицированного обслуживания. Специалисты «Нижновэнерго» провели полное обследование и оценили реальное состояние переданного электросетевого имущества. Обслуживание будет организовано по единым стандартам ГК «Россети» и позволит улучшить качество энергоснабжения потребителей Арзамаса и Приокского района Нижнего Новгорода.

«Часто муниципальные предприятия, которые обслуживают электросетевое хозяйство, не имеют достаточной материальной базы, необходимого оборудования и квалифицированного персонала. Низкий уровень эксплуатации электрооборудования негативно сказывается на его состоянии. Отсутствие круглосуточного оперативно-диспетчерского управления не позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и приводит к длительным перерывам электроснабжения потребителей. Специалисты «Нижновэнерго» обладают всеми компетенциями, чтобы обслуживать и управлять энергообъектами», - сказал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

Подробную информацию по вопросам организации обслуживания энергообъектов можно получить на сайте «Россети Центр и Приволжье» в разделе Потребителям / Дополнительные услуги или по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

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Источник: Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго

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