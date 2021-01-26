Российским учёным удалось увеличить эффективность сжигания угля и на 40% снизить выбросы угарного газа при его сгорании. Исследователи установили, что использование определённых солей металлов в качестве катализаторов позволяет в три раза уменьшить объём несгоревшего остатка при сжигании угля и увеличить количество выделяемого полезного тепла. Также специалисты отметили, что процесс горения благодаря применению добавок стал более управляемым.

Учёные Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Национального исследовательского Томского политехнического университета и Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН предложили новый метод повышения эффективности сжигания угольного топлива. При использовании определённых добавок можно значительно увеличить эффективность сжигания угля и при этом снизить выбросы токсичного угарного газа. Об этом сообщается в журнале Fuel Processing Technology.

Основными проблемами использования угольного топлива в качестве энергоносителя считаются неполное сгорание и выделение угарного газа, отмечают российские исследователи. Для решения этих проблем учёные предложили применение каталитических агентов (катализаторов) — оксидов меди или их прекурсоров: нитратов, ацетатов, хлоридов и сульфатов. По данным учёных, такие добавки обеспечивают как большую эффективность, так и экологичность сгорания.

В ходе лабораторного эксперимента исследователи пропитывали угольное топливо солями металлов. Затем полученный материал сжигали в камере сгорания при начальной температуре 500—700 °C, соответствующей реальным топливным котлам. Применение солей в качестве катализаторов обеспечило эффективную и экологичную конверсию топлива за счёт интенсификации реакции и понижения температуры горения, отметили учёные.

С помощью поточного газоанализатора исследователи установили, что использование добавок в среднем способствовало уменьшению времени задержки воспламенения в 1,8 раза и снижению минимальной температуры воспламенения на 54—135 °С. Добавление солей также привело к значительному (на 40%) снижению объёма выделения угарного газа (СО).

При этом, по данным учёных, использование солевых агентов сделало процесс горения более управляемым, а также позволило значительно снизить потери тепла из-за так называемого топливного недожога (несгоревшего остатка). Так, в результате эксперимента в зольном остатке содержание несгоревшего углерода снизилось в среднем в 3,1 раза.

Авторы рассчитывают, что применение их метода позволит существенно снизить топливные потери в энергетической отрасли, минимизировать затраты энергии при растопке электроэнергетического оборудования и сократить вредные выбросы от угольных электростанций.

Напомним, несмотря на все усилия по переходу на возобновляемые источники энергии, уголь по-прежнему обеспечивает более одной трети производства электроэнергии в мире.

По мнению руководителя исследовательской группы, заведующего лабораторией катализа и переработки углеводородов НИТУ «МИСиС» Александра Громова, на угольной энергетике «рано ставить крест», так как ведущая экономика мира — китайская — «рассматривает уголь как одно из основных видов топлива XXI века».