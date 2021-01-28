Николай Шульгинов провёл рабочую встречу генеральным директором «Тоталь Разведка Разработка Россия» Арно ле Фоллем.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества России и Франции в энергетике, в частности, в рамках проектов «Ямал СПГ», разработки Термокарстового и Харьягинского месторождений, а также отметили успешную совместную работу по перспективному проекту «Арктик СПГ-2».

«Российско-французский диалог имеет глубокие исторические корни, носит традиционно интенсивный и доверительный характер. На сегодня важным направлением нашей работы становится организация взаимодействия в сфере устойчивой энергетики, одна из главных составляющих здесь, конечно, водородная энергетика», – отметил Николай Шульгинов.

На встрече также был отмечен интерес компании «Тоталь» к развитию бизнеса в России: на сегодняшний день накопленные инвестиции концерна в Россию составили более 14 млрд евро.