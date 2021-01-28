Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости строительства трех новых объектов, которые войдут в Сибирский кластер искусств в Кемерово.

К концу 2023 года в Кемерово закончат строительство крупного культурного кластера, где будут работать филиалы Государственного академического Мариинского театра, Государственного Русского музея, Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, а также различные образовательные учреждения. Кластер станет главным культурным центром Сибири. Главгосэкспертиза России уже выдала положительные заключения по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство различных объектов комплекса. На этот раз эксперты Главгосэкспертизы проверили достоверность определения сметной стоимости строительства общежития для студентов Высшей школы музыкального и театрального искусств, музейного фондохранилища, а также многоквартирного жилого дома для преподавателей филиала Московской государственной академии хореографии и Высшей школы музыкального и театрального искусств.

Первый этаж девятиэтажного общежития общей площадью 6627,5 кв.м. займут медицинский блок, кабинеты администрации, комнаты досуга и отдыха проживающих, хозяйственные и служебно-бытовые помещения. Жилые блоки расположат со второго по седьмой этажи: для проживания студентов здесь обустроят 60 жилых ячеек. В составе ячейки - две комнаты на два места в каждой, а также санитарно-бытовые помещения, прихожая и кухня. Возле здания оборудуют спортивные площадки для прыжков в высоту и длину, гимнастики и для командных игр, а также беговые дорожки и полосу препятствий.

Хранилище для фонда Кемеровского областного музея изобразительных искусств общей площадью 3000 кв.м. будет иметь два надземных и один подземный этаж. Здание планируется оснастить новейшим техническим оборудованием, которое обеспечит идеальные условия для хранения произведений искусства.

Шестнадцатиэтажное здание многоквартирного дома для преподавателей филиалов Московской государственной академии хореографии и Высшей школы музыкального и театрального искусства будет возведено в Ленинском районе Кемерова на пересечении улиц Ворошилова и Стройотрядовской. Проектные решения также включают устройство открытых автомобильных парковок, спортивных и игровых площадок. Территория, прилегающая к жилому дому, будет благоустроена и озеленена, а также приспособлена для людей с ограниченными физическими возможностями.

Строительство всех трех объектов планируется финансировать за счет средств фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Генеральная проектная организация – АО «Стройтрансгаз».

Фото: mincult-kuzbass.ru