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РЖД получит дополнительные инвестиции в инфраструктуру

РЖД получит дополнительные инвестиции в инфраструктуру

28 января 2021, 17:24
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Транспорт Строительство 
Источник: securitymedia.ru

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26 января 2021 года принято распоряжение Правительства РФ №141-р, разрешающее направить неиспользованные взносы из бюджета РФ в уставный капитал РЖД на строительство новых инфраструктурных объектов. Право распоряжаться неиспользованными взносами закрепляется за АО «РЖД» до конца 2021 года.

Предполагается, что 3,4 млрд рублей будет направлено на проведение работ на МЦД-2 (линия Подольск - Нахабино), в том числе на реконструкцию станций и прокладку дополнительных путей для организации пригородно-городского пассажирского сообщения. 457,5 млн рублей будет использовано на развитие инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги.

Принятое решение улучшит транспортную связанность Москвы и Подмосковья, позволит жителям столичной агломерации тратить меньше времени на дорогу от дома к месту работы. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Фото: МЖД

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Источник: securitymedia.ru

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