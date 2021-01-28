Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провели рабочую встречу в Москве. В ходе встречи обсуждалось решение ряда вопросов промышленного развития региона.

Денис Мантуров подчеркнул, что Республика Татарстан является одним из важнейших промышленных центров страны.

«Регион занимает одно из лидирующих мест по ВРП. Экспорт по данным таможенной статистики за январь-ноябрь 2020 года составил 7 795,5 млн долл. США». – отметил Министр.

Следует отметить, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную пандемией индекс обрабатывающего производства Республики показывает стабильность, кроме того, объем отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производство» за январь-ноябрь 2020 г. показал рост более чем на 1,6% (101,5 %). Также в рамках реализации в том числе ряда промышленных проектов наблюдается снижение уровня безработицы. Основной отраслевой промышленностью Республики Татарстан является нефтегазохимический комплекс (добыча нефти, производство синтетического каучука, шин, полиэтилена и широкого спектра продуктов переработки нефти), машиностроение (производство тяжелых грузовиков, вертолетов, самолетов и авиадвигателей, компрессоров и нефтегазоперекачивающего оборудования, речных и морских судов, гаммы коммерческих и легковых автомобилей), а также развитое электро- и радиоприборостроение.

В ходе встречи стороны затронули вопрос увеличения объема финансирования субсидии на возмещение части затрат на транспортировку продукции за рубеж в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № 496 и поддержки предприятий Республики Татарстан из «листа ожидания». Напомним, что в соответствии с Правилами предоставления субсидии производится расчет коэффициента результативности использования субсидии. При этом субсидия выплачивается с учетом фактических показателей объема экспортных поставок и затрат на транспортировку прямо влияющих на фактический коэффициент результативности использования субсидии. В случае завышения или занижения тех или иных показателей в рамках отбора, на этапе оценки фактических показателей производится перерасчет субсидии.

При условии достаточного объема бюджетных ассигнований оставшиеся заявки из листа ожидания будут удовлетворены в соответствии с правилами предоставления субсидии на транспортировку

- подчеркнул Денис Мантуров.

Отдельно стороны обсудили развитие индустриального парка «Алабуга» на территории одноименной особой экономической зоны. В 2017-2020 гг. Республика инвестировала в инфраструктуру индустриального парка «Алабуга» 7,7 млрд рублей. За этот период было вложено 33 млрд рублей частных инвестиций, и при этом выручка резидентов составила 55,4 млрд рублей в год, было привлечено 6 новых резидентов, создано 2 297 рабочих мест. Рустам Минниханов рассказал, что перспективным планом развития предусмотрено выполнение III этапа проекта стоимостью 29,4 млрд рублей, предусматривающего создание инженерных коммуникаций, транспортной инфраструктуры, расширение таможенных и административных объектов, а также строительство специализированных производственных парков. Кроме того, глава республики также проинформировал о ходе реализации проекта строительства второй промышленной площадки – индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия», на территории которого компания ПАО «Татнефть» планирует к строительству несколько заводов глубокой переработки нефтепродуктов.

Республика Татарстан с 2018 года является получателем средств федерального бюджета на реализацию данных инфраструктурных проектов в рамках постановления № 1119. На основании заключенных с Минпромторгом России соглашений о предоставлении субсидий Республика Татарстан уже получила за период 2018-2020 гг. более 4,7 млрд рублей федеральных средств на создание и развитие индустриального парка «Алабуга», а также более 3,2 млрд рублей на создание индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия». Кроме того, на 2021-2023 гг. в федеральном бюджете предусмотрено дополнительное финансирование индустриального парка «ОЭЗ ППТ «Алабуга» в размере 4,6 млрд рублей и индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» в размере 19,1 млрд рублей. Спасибо большое Минпромторгу и Правительству Российской Федерации за поддержку данных инфраструктурных проектов. Это позволит привлечь частные инвестиции в открытие новых высокотехнологичных производств

- отметил Президент Республики Татарстан.

В завершении были рассмотрены предложения региона по единой региональной субсидии в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 194.

Возможность увеличения лимитов бюджетных ассигнований, выделяемых в рамках постановления № 194 будет рассмотрена по итогам реализации рассматриваемой меры поддержки в 2021 г., с возможным включением предложений по расширению поддержки в законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

- подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Также глава ведомства передал Рустаму Минниханову сертификат на получение 40 пианино марки «Мелодия» производства ООО «Тульская гармонь» для музыкальных школ Республики, а также сертификат на получение 2 аппаратно-программных комплексов «Стань чемпионом», 4 комплектов «Спортивная борьба», 10 спортивных комплектов «Байдарки», 30 сноубордов и 600 хоккейных клюшек российского производства для поддержки спорта в регионе.