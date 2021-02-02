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В Португалии выведена из эксплуатации предпоследняя угольная ТЭС мощностью около 1,2 ГВт

В Португалии выведена из эксплуатации предпоследняя угольная ТЭС мощностью около 1,2 ГВт

2 февраля 2021, 14:25
Рубрика: За рубежом
Метки: ПОРТУГАЛИЯ, УГОЛЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Португальская энергокомпания EDP вывела угольную ТЭС Sines мощностью около 1,2 ГВт (4х298 МВт), которая была введена в эксплуатацию в 1985-1989 гг. и в этот период обеспечивала до трети общего энергопотребления в Португалии. В 2020 г. на долю ТЭС Sines приходилось уже только 4% от суммарного объема потребляемой электроэнергии. Единственная оставшаяся в работе в Португалии угольная ТЭС Pego (628 МВт), эксплуатируемая компанией Trust Energy, должна быть закрыта в ноябре 2021 г.

На конец 2019 г. суммарная установленная мощность объектов генерации в Португалии составила 21,5 ГВт. При этом доля тепловой генерации в общем объеме генерирующих мощностей составила 37%, (из которых на долю угольной генерации приходилось 8%), по сравнению с 52% в 2010 г., что было обусловлено закрытием двух работающих на мазуте электростанций – ТЭС Setúbal мощностью 946 МВт в 2012 г. и ТЭС Carregado мощностью 710 МВт в 2013 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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