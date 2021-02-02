В Узбекистане планируется создать оптовый электроэнергетический рынок и прекратить действие специальных государственных разрешений и таможенных пошлин на импорт сжиженного газа (liquefied petroleum gas, LPG) с 1 марта 2021 г. Ожидается, что с 1 августа 2021 г. частные предприятия в Узбекистане получат разрешение на импорт электроэнергии и газа.

В 2018 г. узбекское правительство открыло электроэнергетический сектор для частных компаний, которые теперь могут продавать свою электроэнергию. В 2019 г. государственная вертикально-интегрированная монополия «Узбекэнерго» была разделена по вилам деятельности с созданием 3 новых государственных компаний – АО «Тепловые электростанции», АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и АО «Региональные электрические сети».

Информационно-аналитический ресурс Enerdata