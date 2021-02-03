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АО "РЭС" запитало все отключенные из-за аварии подстанции в микрорайоне "Чистая слобода"

АО РЭС запитало все отключенные из-за аварии подстанции в микрорайоне Чистая слобода

3 февраля 2021, 15:14
Рубрика: Происшествия
Метки: АО РЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "РЭС"

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Энергетики восстановили 3 кабельные линии, поврежденные при несанкционированных работах по проколу грунта. Трансформаторные подстанции в микрорайоне «Чистая слобода", обесточенные ранее из-за повреждения питающих кабельных линий, полностью запитаны. К 18:17 по местному времени четыре подстанции подключены по нормальной схеме электроснабжения, еще три - запитаны от резервных источников, предоставленных АО «РЭС».

Общее время отключения электроэнергии не превысило установленной нормативной продолжительности.

Дальнейшее восстановление электроснабжения жилых домов и социальных объектов полностью зависит от владельца указанных подстанций, которым выступает застройщик микрорайона. Энергетики, со своей стороны, обеспечили возможность подачи полной нагрузки и в ходе оперативных переговоров уведомили оперативный персонал владельца подстанций.

Ремонтно-восстановительные работы на остальных поврежденных кабельных линиях электропередачи 10 кВ будут продолжены до полного восстановления нормальной схемы электроснабжения.

Напомним, что 2 февраля 2021 года в результате несогласованных с сетевой организацией работ по проколу грунта в м-не «Чистая слобода» произошло повреждение трех кабельных линий (КЛ) 10 кВ, что привело к аварийному отключению электроснабжения 5 абонентских ТП (не являются частью электросетевого хозяйства АО «РЭС»), 16 многоквартирных домов, 1 детского сада.

Работы по устранению последствий аварии были осложнены ночным временем суток, глубоким пролеганием кабелей в земле и значительным промерзанием грунта. Всего на ликвидацию последствий аварии было привлечено 8 бригад, 19 человек и 15 единиц техники.

В кратчайшие сроки были мобилизованы силы и средства филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» для проведения аварийно-восстановительных работ. Работал оперативный штаб в составе представителей ГУ МЧС по Новосибирской области, администрации города и района, электросетевой организации и застройщика микрорайона.

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Источник: АО "РЭС"

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