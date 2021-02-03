Компания "Дом.РФ" подписала первые соглашения с регионами - ими стали Тульская и Сахалинская области - на реализацию проектов с привлечением инфраструктурных облигаций, говорится в сообщении компании.

"В Тульской области с помощью инфраструктурных облигаций будет реализован проект строительства жилья общей площадью 750 тысяч квадратных метров, в Сахалинской – на 800 тысяч квадратных метров", - цитирует пресс-служба генерального директора "Дом.РФ" Виталия Мутко.

В сообщении поясняется, что проект инфраструктурных облигаций входит в число механизмов, необходимых для достижения к 2030 году ежегодного ввода жилья в объеме 120 миллионов квадратных метров.

"Сейчас "Дом.РФ" работает над запуском инфраструктурных облигаций, которые помогут решить задачу по реализации масштабных проектов, где требуется повысить доступность инженерной, транспортной, социальной и общегородской инфраструктуры. Соглашения о намерениях с Сахалинской и Тульской областями уже подписаны, в проработке находятся проекты в Ленинградской, Тюменской и Ростовской областях", - приводятся в нем слова вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Ранее компания "Дом.РФ" сообщила о том, что запустит первый проект инфраструктурных облигаций во втором квартале 2021 года, всего в разработке пять пилотных проектов. Общая ожидаемая площадь возводимого жилья превышает 4,5 миллиона квадратных метров. При этом Воронежская область и Красноярский край тоже могут войти в число пилотных регионов.

В сообщении добавляется, что на сегодняшний день зарегистрировано специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации". СОПФ будет отвечать за выпуск облигаций на фондовом рынке и выдавать займы на строительство инфраструктуры.