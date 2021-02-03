 
Контракты

Единый заказчик в строительстве возведет в Петрозаводске новое здание налоговой инспекции

Единый заказчик в строительстве возведет в Петрозаводске новое здание налоговой инспекции

3 февраля 2021, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
287

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство здания для инспекции федеральной налоговой службы России по Петрозаводску. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Семиэтажное здание общей площадью 8884,46 кв.м. построят в центральной части столицы Карелии - в жилом районе Перевалка, на улице Чапаева. Здесь обустроят операционный зал, офисные помещения сотрудников, отделение филиала федерального казенного учреждения «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы России, архивы, медпункт, ремонтные мастерские, конференц-зал и зал совещаний. В подвальном этаже оборудуют столовую на 100 посадочных мест.

На прилегающей территории организуют стоянку для служебного транспорта, автомашин сотрудников и посетителей, а также погрузочно-разгрузочную площадку и прогулочную зону с цветником и рокарием – то есть, каменным садом, в котором высажены разные сорта многолетних растений.

Финансирование работ планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «Архитектурная мастерская Юсупова».

Застройщик - ФКУ «Объединенная дирекция единого заказчика Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

Фото:  photokarelia.ru

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Челябинская ТЭЦ-2 существенно сократит выбросы в атмосферу 02.02.2021
Челябинская ТЭЦ-2 существенно сократит выбросы в атмосферу
Подрядчика для строительства участка обхода Балашихи и Ногинска на трассе М-12 в Подмосковье выберут... 02.02.2021
Подрядчика для строительства участка обхода Балашихи и Ногинска на трассе М-12 в Подмосковье выберут...
Более миллиона потратят на строительство ЛЭП для электроснабжения рентгенологии онкодиспансера Волго... 02.02.2021
Более миллиона потратят на строительство ЛЭП для электроснабжения рентгенологии онкодиспансера Волго...
Подъезд к Саратову отремонтируют 02.02.2021
Подъезд к Саратову отремонтируют
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно