Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство здания для инспекции федеральной налоговой службы России по Петрозаводску. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Семиэтажное здание общей площадью 8884,46 кв.м. построят в центральной части столицы Карелии - в жилом районе Перевалка, на улице Чапаева. Здесь обустроят операционный зал, офисные помещения сотрудников, отделение филиала федерального казенного учреждения «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы России, архивы, медпункт, ремонтные мастерские, конференц-зал и зал совещаний. В подвальном этаже оборудуют столовую на 100 посадочных мест.

На прилегающей территории организуют стоянку для служебного транспорта, автомашин сотрудников и посетителей, а также погрузочно-разгрузочную площадку и прогулочную зону с цветником и рокарием – то есть, каменным садом, в котором высажены разные сорта многолетних растений.

Финансирование работ планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «Архитектурная мастерская Юсупова».

Застройщик - ФКУ «Объединенная дирекция единого заказчика Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

Фото: photokarelia.ru