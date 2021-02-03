К Гремячинскому ГОКу "ЕвроХима" подведут железную дорогу

Главгосэкспертиза России изучила представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на этап создания железнодорожной инфраструктуры, которое пройдет в ходе строительства горно-обогатительного комбината по добыче и обогащению калийных солей на Гремячинском месторождении. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Гремячинский ГОК строят в Котельниковском районе Волгоградской области на одном из четырех крупнейших месторождений калийной руды в России. Утвержденные запасы сильвинитовых руд, залегающих слоем порядка 10 м, составляют свыше 1,6 млрд тонн. Созданием производственной и транспортной инфраструктуры предприятия по добыче и обогащению калийных солей (95% KCL) занимается дочерняя компания группы «ЕвроХим» - «ЕвроХим-Волга Калий».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен этап строительства железнодорожной инфраструктуры, необходимой для обеспечения вывоза готовой продукции ГОКа в объеме 2,3 млн тонн в год с перспективой увеличения до 4,6 млн тонн в год. Общий вес поездов, обращающихся на участке проектирования, достигнет 6000 тонн.

Строительная длина железнодорожных путей грузовых парков Гремячинского ГОКа, которые примыкают к станции Гремячая Волгоградского отделения Приволжской железной дороги, - 29,784 км. Полезная длина приемоотправочных путей на станции необщего пользования Волга-Калий – 1050 м.

После проведения предыдущей экспертизы в проектную документацию был внесен ряд изменений и дополнений. В частности, эксперты изучили добавленный ситуационный план со схемой размещения железнодорожной инфраструктуры на территории Гремячинского ГОКа и станции необщего пользования Волга-Калий. Также были откорректированы количество и устройство автомобильных проездов и планировка свободной территории грузового парка «А». На пешеходных переходах через железнодорожные пути парка «А» вместо резиножелезобетонных плит уложат резинокордовые настилы. А демонтаж железнодорожного пути в парке «Г», планировавшийся на первом этапе строительства, решено перенести на третий этап.

Кроме того, на сводном плане сетей инженерно-технического обеспечения изменено положение опор освещения и воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, добавлены системы дренажа и водоотведения. Откорректированы и трассы сетей связи, точка подключения железнодорожной инфраструктуры к поверхностному комплексу ГОКа и ряд иных ранее принятых решений.

Генеральная проектная организация – ЗАО «Востсибтранспроект».

Фото: eurochemgroup.com