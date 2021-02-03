 
Инвестиции (проекты)

К Гремячинскому ГОКу "ЕвроХима" подведут железную дорогу

Главгосэкспертиза России изучила представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на этап создания железнодорожной инфраструктуры, которое пройдет в ходе строительства горно-обогатительного комбината по добыче и обогащению калийных солей на Гремячинском месторождении. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Гремячинский ГОК строят в Котельниковском районе Волгоградской области на одном из четырех крупнейших месторождений калийной руды в России. Утвержденные запасы сильвинитовых руд, залегающих слоем порядка 10 м, составляют свыше 1,6 млрд тонн. Созданием производственной и транспортной инфраструктуры предприятия по добыче и обогащению калийных солей (95% KCL) занимается дочерняя компания группы «ЕвроХим» - «ЕвроХим-Волга Калий».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен этап строительства железнодорожной инфраструктуры, необходимой для обеспечения вывоза готовой продукции ГОКа в объеме 2,3 млн тонн в год с перспективой увеличения до 4,6 млн тонн в год. Общий вес поездов, обращающихся на участке проектирования, достигнет 6000 тонн.

Строительная длина железнодорожных путей грузовых парков Гремячинского ГОКа, которые примыкают к станции Гремячая Волгоградского отделения Приволжской железной дороги, - 29,784 км. Полезная длина приемоотправочных путей на станции необщего пользования Волга-Калий – 1050 м.

После проведения предыдущей экспертизы в проектную документацию был внесен ряд изменений и дополнений. В частности, эксперты изучили добавленный ситуационный план со схемой размещения железнодорожной инфраструктуры на территории Гремячинского ГОКа и станции необщего пользования Волга-Калий. Также были откорректированы количество и устройство автомобильных проездов и планировка свободной территории грузового парка «А». На пешеходных переходах через железнодорожные пути парка «А» вместо резиножелезобетонных плит уложат резинокордовые настилы. А демонтаж железнодорожного пути в парке «Г», планировавшийся на первом этапе строительства, решено перенести на третий этап.

Кроме того, на сводном плане сетей инженерно-технического обеспечения изменено положение опор освещения и воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, добавлены системы дренажа и водоотведения. Откорректированы и трассы сетей связи, точка подключения железнодорожной инфраструктуры к поверхностному комплексу ГОКа и ряд иных ранее принятых решений.

Генеральная проектная организация – ЗАО «Востсибтранспроект».

Фото: eurochemgroup.com

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Минпромторг РФ планирует ввести новую меру поддержки – субсидии на НИОКР 03.02.2021
Минпромторг РФ планирует ввести новую меру поддержки – субсидии на НИОКР
В Уссурийске построят 03.02.2021
В Уссурийске построят "уютный" жилой комплекс
03.02.2021
"Дом.РФ" заключил первые соглашения по проекту инфраструктурных облигаций
Белоярская АЭС направит 150 миллионов рублей на развитие инфраструктуры Заречного 03.02.2021
Белоярская АЭС направит 150 миллионов рублей на развитие инфраструктуры Заречного

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно