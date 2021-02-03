Краткие отключения на линиях электропередачи между Россией и Финляндией происходили по причинам, зависящим от финской стороны, и не влияли на объемы поставок, сообщил РИА Новости замминистра энергетики Евгений Грабчак.

Так он прокомментировал заявление представителя оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало, который сказал РИА Новости, что существующие линии между двумя странами нуждаются в ремонте, о котором российская сторона не информирует финских клиентов. В связи с этим Финляндия рассматривает возможность полного отказа от поставок.

"Для поддержания нормативного технического состояния российская и финская стороны ежегодно согласовывают планы ремонтов, за три года было проведено 11 плановых ремонтов. Линии находятся в удовлетворительном состоянии и выполняют свои функции".

Евгений Грабчак, замминистра энергетики России

Он подчеркнул, что за три года было два кратковременных отключения не по вине российской стороны.

По данным российского оператора "Интер РАО", в 2019 году Россия экспортировала в Финляндию семь миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а за девять месяцев 2020-го — 1,8 миллиарда.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин