О новой субсидиарной мере поддержке из федерального бюджета производителю сообщает Министерство промышленности и торговли, пишет телеграм-канал Ассоциации “Электрокабель”. Субсидии рассчитаны для российских производителей и разработчиков электроники. Субсидия будет предоставляться в размере не более 90% от фактически понесенных и документально подтвержденных и документально подтвержденных затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Проведение конкурсного отбора планируется с 1 по 30 марта 2021 года. Субсидии будут предоставляться в рамках госпрограммы “Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности ”.



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