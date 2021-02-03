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Минпромторг РФ планирует ввести новую меру поддержки – субсидии на НИОКР

Минпромторг РФ планирует ввести новую меру поддержки – субсидии на НИОКР

3 февраля 2021, 21:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: МИНПРОМТОРГ, СУБСИДИИ
Источник: RusCable.Ru

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О новой субсидиарной мере поддержке из федерального бюджета производителю сообщает Министерство промышленности и торговли, пишет телеграм-канал Ассоциации “Электрокабель”. Субсидии рассчитаны для российских производителей и разработчиков электроники. Субсидия будет предоставляться в размере не более 90% от фактически понесенных и документально подтвержденных  и документально подтвержденных затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Проведение конкурсного отбора планируется с 1 по 30 марта 2021 года. Субсидии будут предоставляться в рамках госпрограммы “Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности ”.

Более подробную информацию сообщать при обращении на sheinaep@minprom.gov.ru

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Источник: RusCable.Ru

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