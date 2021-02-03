 
Цифровая революция

Минпромторг России перевел в электронной вид государственные услуги по лицензированию

С 1 января Минпромторг России перешел на реестровую модель лицензирования отдельных видов деятельности: цифровая трансформация коснулась 6 государственных услуг Министерства.

Теперь наличие лицензии, выданной Минпромторгом России, подтверждается не документом на бланке строгой отчетности, а записью в электронном реестре. Лицензиаты в качестве результата оказания государственной услуги получают выписку с QR-кодом, который содержит ссылку на соответствующую реестровую запись.

Эти записи в режиме, близком к реальному времени, размещаются в открытом доступе на сайте Минпромторга России в разделе «Документы», а также в формате открытых данных.

Государственные услуги Минпромторга России, в том числе в сфере лицензирования отдельных видов деятельности, можно получить в электронном виде на Портале государственных услуг.

 

Реестровая модель лицензирования отдельных видов деятельности внедрена в Минпромторге России в соответствии с положениями федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий».

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Источник: Минпромторг России

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