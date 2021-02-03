Специалисты «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» напоминают потребителям, что подать заявку на установку или замену приборов учета электроэнергии можно на портале электросетевых услуг Портал-ТП.РФ или через мобильное приложение «Россети – Личный кабинет».

На портале потребитель должен пройти процедуру регистрации, для этого нужно ввести данные своего паспорта, снилс, а также оставить контактный номер телефона. Далее потребитель должен заполнить в Личном кабинете свой профиль и подать заявку на установку или замену прибора учета электроэнергии. На регистрацию и подачу заявки уйдет не больше 10 минут.

После подачи заявки, в Личном кабинете заявитель получит номер обращения и сможет самостоятельно отслеживать статус заявления. Когда специалист «Нижновэнерго» назначит дату установки или замены прибора учета, вам придет сообщение на телефон. четчик будет заменен потребителю бесплатно за счет электросетевой организации, если старый прибор вышел из строя или завершился срок его поверки.

«В 2020 году 380 потребителей подали заявки на установку и замену счетчика с помощью Портал-ТП-РФ. Жители Нижегородской области пользуются онлайн услугами также активно, как посещали наши офисы обслуживания. Оказание услуг в дистанционном формате находится на особом контроле. Нам важно, чтобы потребитель получил услугу вовремя и качественно», - сказал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, все центры обслуживания потребителей «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» перешли на работу в онлайн-режим с апреля 2020 года.

Инструкция для заявителя по регистрации на портале-тп