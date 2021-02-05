Кофе-машины и бесплатная доставка от LAPP

Если да, то у LAPP для вас хорошие новости: с 8 февраля по 4 марта 2021 г. они разыграют 3 кофе-машины среди клиентов.

Как выиграть кофе-машину?

Необходимо оформить и оплатить один или несколько заказов в интернет-магазине кабельной продукции LAPP в период с 8 февраля по 4 марта 2021 г. В розыгрыше будут участвовать все заказы на сумму более 50 000 рублей. Чем больше заказов, тем выше шанс выиграть кофе-машину.

4 победителя будут определены с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире официального аккаунта Instagram LAPP Россия – 5.03.2021 в 13-00 (МСК).

В розыгрыше кофе-машины участвуют только клиенты ООО «ЛАПП Руссия» на территории России. Компании-партнеры ООО «ЛАПП Руссия» не участвуют в розыгрыше.

Приятный бонус

Для тех клиентов, которые по каким-либо причинам не будут участвовать в розыгрыше, LAPP запускает промокод на бесплатную доставку на все заказы, оформленные с 8 февраля по 5 марта 2021 г. Найти данный промокод вы сможете на официальной странице LAPP в Instagram!