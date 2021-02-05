Британская научно-исследовательская компания Rethink Energy выпустила новый доклад о перспективах развития мировой ветроэнергетики – Wind accelerates past nuclear, hydro in post covid power market. По мнению авторов доклада, ветроэнергетика в течение ближайшего десятилетия станет основой для трансформации электроэнергетического сектора. В докладе также отмечается, что все предыдущие прогнозы несколько занижали привлекательность ветровой генерации, а между тем ожидается, что к 2030 г. на ее долю будет приходиться 2/3 мирового производства электроэнергии, что подготовит почву для развития других технологий с нулевыми выбросами углерода.

Развитие сектора ветровой энергетики обусловлено недавним резким ростом национальных обязательств по поддержке развития генерации на базе ВИЭ и резким падением стоимости применяемых в этом секторе технологий. Кроме того, все более привлекательная инвестиционная среда позволит ветроэнергетике обогнать гидро- и ядерную энергетику в течение предстоящего десятилетия, особенно в условиях сокращения традиционных генерирующих мощностей.

Объем установленной мощности мировой ветрогенерации на конец 2020 г. составил 756 ГВт, по прогнозам к 2030 г. он увеличится в три раза – до 2 126 ГВт. В докладе отмечается, что основное увеличение ветровой генерации ожидается за счет Китая, на который предположительно придётся 36% мирового прироста в течение следующего десятилетия, и к 2030 г. суммарный объем мощности ветровой генерации в стране достигнет 780 ГВт. США являются вторым по величине рынком ветровой генерации, на который придётся 15% вводов новых мощностей, а Индия – третьим (5%).

Китай также лидирует в формирующемся секторе шельфовой ветроэнергетики, обогнав к концу 2020 г. в качестве крупнейшего мирового рынка шельфовой ветровой генерации Великобританию. Объем установленной мощности шельфовой ветрогенерации в мире к 2030 г. достигнет 248 ГВт (по сравнению с сегодняшними 35 ГВт), а объем вводов шельфовых ВЭС составит 12% от общего объема вводов мощности ветровой генерации. Намечающаяся тенденция будет значительно усилена развитием шельфовой ветровой генерации в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие годы, а также увеличением строительства плавучих ВЭС в середине 2020-х годов. Ожидается, что благодаря развитию технологий, использованию более мощных и эффективных ветровых турбин, а также увеличению пропускной способности передающих сетей, годовая выработка электроэнергии в ветроэнергетическом секторе превысит 7 300 ТВт*ч к 2030 г. и составит примерно 22% от прогнозируемого мирового потребления электроэнергии. Однако такой рост ветровой генерации повлечет за собой увеличение ежегодных инвестиций в ветроэнергетику только на 125%. Планируется, что в течение десяти лет общие расходы на строительство объектов ветровой генерации достигнут $ 1,7 трлн., что составляет менее 0,1% мирового ВВП, но, при этом, позволят сократить уровень выбросов CO2 более, чем на 10%. В 2021 г. и 2022 г. ожидается небольшой спад в реализации проектов строительства ветровой генерации, причиной которого лишь частично является пандемия COVID-19, в основном спад будет обусловлен глобальным переходом к отказу от субсидирования ветровой энергетики.

Информационно-аналитический ресурс PEi