В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» под руководством генерального директора Игоря Маковского прошло совещание с руководителями учебных центров компании. На нем были подведены итоги работы центров в 2020 году и обозначены задачи на 2021 год.

В периметре функциональной ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» действуют 10 учебных центров. В 2020 году обучение в них прошли 17 291 работник. В нынешнем году компания планирует обучить здесь 18 780 своих сотрудников.



Большое внимание будет уделено дальнейшему повышению качества образовательного процесса и адаптации его к современным реалиям. В числе ключевых задач Игорь Маковский обозначил совершенствование методик дистанционного и электронного обучения, дальнейшее оснащение учебной базы современной компьютерной техникой и компьютерными программами, развитие и совершенствование программ подготовки специалистов для цифровой трансформации, в частности направления «Эксплуатация интеллектуальных систем учета электроэнергии».



Также глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обратил внимание на необходимость расширения рыночного конкурентного сегмента образовательных услуг. Для этого, по мнению Главы энергообществ, необходимо ориентироваться на потребительский спрос и использование новшеств в обучении, расширять географию продаж услуг, увеличивать количество заказчиков.