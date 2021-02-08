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Инвестпрограмма РЖД на 2021-2023 годы составит 2,3 трлн рублей

Инвестпрограмма РЖД на 2021-2023 годы составит 2,3 трлн рублей

8 февраля 2021, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Транспорт Строительство 
Источник: ТАСС

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Инвестиционная программа РЖД на 2021-2023 годы составит 2,3 трлн рублей, сообщил журналистам первый замгендиректора холдинга Вадим Михайлов.

"Мы сформировали свой трехлетний план с помощью правительства Российской Федерации. Инвестиционная наша программа составит 730 млрд рублей [в 2021 г.] <…> рекордная цифра. На период 2021-2023 гг. предусмотрено… 2,3 трлн рублей", - сказал он.

Ранее кабмин утвердил инвестиционную программу и финансовый план РЖД на 2021-2023 гг. Основная составляющая инвестпрограммы холдинга - проекты, которые входят в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в том числе развитие Восточного полигона. Михайлов добавил, что за три года планируется в частности обновить порядка 10,7 тыс. км пути.

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Источник: ТАСС

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