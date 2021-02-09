На ремонт моста Саратов-Энгельс потратят более 240 миллионов

За ремонт старого автомобильного моста Саратов-Энгельс чиновники готовы заплатить до 243,7 млн рублей. Соответствующий аукцион сегодня объявили на портале госзакупок. Заказчиком выступает государственное учреждение «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» Саратовской области. Средства на ремонт моста подрядчик получит из областного бюджета.

Реконструкцию нужно выполнить до конца 2022 года. В 2021 году строителям могут заплатить 129,5 млн руб, в 2022 — 114,1 млн рублей. Подрядчику придется отремонтировать опоры и пролеты, привести в порядок проезжую часть с тротуарами. Также нужно будет установить мостики, наладить сигнализацию и освещение.

Заявки на участие в торгах можно подать до 17 февраля, аукцион состоится 19 февраля.

Фото: © sarinform.ru