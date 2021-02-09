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На ремонт моста Саратов-Энгельс потратят более 240 миллионов

На ремонт моста Саратов-Энгельс потратят более 240 миллионов

9 февраля 2021, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: sarinform.ru

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За ремонт старого автомобильного моста Саратов-Энгельс чиновники готовы заплатить до 243,7 млн рублей. Соответствующий аукцион сегодня объявили на портале госзакупок. Заказчиком выступает государственное учреждение «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» Саратовской области. Средства на ремонт моста подрядчик получит из областного бюджета.

Реконструкцию нужно выполнить до конца 2022 года. В 2021 году строителям могут заплатить 129,5 млн руб, в 2022 — 114,1 млн рублей. Подрядчику придется отремонтировать опоры и пролеты, привести в порядок проезжую часть с тротуарами. Также нужно будет установить мостики, наладить сигнализацию и освещение.

Заявки на участие в торгах можно подать до 17 февраля, аукцион состоится 19 февраля.

Фото: © sarinform.ru

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Источник: sarinform.ru

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