На ремонт моста Саратов-Энгельс потратят более 240 миллионов

Лучшие технологии для преобразования энергии в 2021 году
9 февраля 2021, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика
За ремонт старого автомобильного моста Саратов-Энгельс чиновники готовы заплатить до 243,7 млн рублей. Соответствующий аукцион сегодня объявили на портале госзакупок. Заказчиком выступает государственное учреждение «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» Саратовской области. Средства на ремонт моста подрядчик получит из областного бюджета.
Реконструкцию нужно выполнить до конца 2022 года. В 2021 году строителям могут заплатить 129,5 млн руб, в 2022 — 114,1 млн рублей. Подрядчику придется отремонтировать опоры и пролеты, привести в порядок проезжую часть с тротуарами. Также нужно будет установить мостики, наладить сигнализацию и освещение.
Заявки на участие в торгах можно подать до 17 февраля, аукцион состоится 19 февраля.
Фото: © sarinform.ru
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