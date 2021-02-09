В Боровском районе Калужской области в полицию обратился глава местного предприятия по производству стальной продукции. Он признал, что неизвестные с территории организации похитили силовой кабель. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает УМВД по региону.

Личность предполагаемых воров вскоре были установлены. Ими оказались двое работников данного предприятия. По версии следствия, мужчины на протяжении нескольких месяцев частями крали силовой кабель, вынося его из цеха под одеждой. Похищенное они сдавали в пункт приема металла.

По предварительной информации, общая сумма причиненного ущерба превысила 2,24 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). На период следствия мужчины отпущены под подписку о невыезде.