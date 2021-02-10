Рады представить Вашему вниманию двадцать восьмой выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №28:

Финляндия отключается от России

Ускоренный переход Финляндии на возобновляемую генерацию может к 2030 году означать для России потерю крупнейшего импортера российской электроэнергии с объемами поставок в 22 млрд руб. в год. Такая возможность предусмотрена некоторыми сценариями, разработанными финским отраслевым оператором Fingrid. Под вопросом и строительство АЭС «Ханхикиви-1» «Росатома»: Fingrid допускает заморозку строительства на десять лет или полный отказ от проекта. В «Росатоме» по-прежнему рассчитывают на ввод АЭС в 2028 году, а в «Интер РАО» готовы учитывать планы Финляндии после их конкретизации.

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Джо Байден подарил России канадский нефтепровод

Первыми же шагами после вступления в должность президент США Джо Байден показал, что намерен радикально изменить политику в нефтегазовой сфере. Помимо отмены разрешения на строительство нефтепровода из Канады, он возобновил отмененный Дональдом Трампом мораторий на буровые работы в Национальном Арктическом заповедника, а также заявил о возврате США в Парижское соглашение. О том, что это может значить для глобальной и российской нефтегазовой отрасли – в материале Института развития технологий ТЭК.

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Рентная демократия

Мартьянов В.С., журнал «Анатомии», 2016 год.

Аннотация: автор статьи исходит из тезиса, что трансформация капиталистической миросистемы обусловливает коррекцию механизмов поддержания политического порядка современных обществ. Исчерпание рыночной модели развития, ориентированной на непрерывный рост, обозначает контуры будущего общества без экономического роста. Технологическая автоматизация и роботизация наполняют это общество лишними людьми, одновременно превращая его в общество без массового труда, но с растущими опасными классами (прекариат, безработные, разнообразные меньшинства). Обнаружение ресурсных пределов свободных рынков ведет к росту протекционизма, национализма, формированию тенденций замены механизмов рыночной конкуренции политическим, силовым переделом рынков и ресурсных потоков. Одновременно наблюдается кризис социального государства, где истощению его ресурсной подпитки сопутствует рост рентозависимых групп. В результате формируется рентный политический порядок, в котором рыночные коммуникации вытесняются иерархическими моделями дистрибутивных обменов, а социальная стратификация все сильнее зависит не от рыночного классообразования, а от доступа граждан и социальных групп к распределению рентных ресурсов, формируя доминирование рентоориентированного поведения. Поведение, связанное с поиском гарантированных статусных рент, все чаще становится более выгодной стратегией, чем рисковая предпринимательская деятельность или стремление занять выгодные позиции на рынке труда. Дрейф к модели рентной демократии обусловлен тем, что государство начинает в большей степени, чем раньше, заниматься прямым перераспределением ресурсов, минуя рынок. Ее особенность заключается в том, что за доступ к ресурсам конкурируют не экономические классы, а этатистские сословия; распределение ресурсов все чаще переходит от рынка к государству. Конкуренция осуществляется по критериям не рыночной ценности, но полезности для государства. В модели рентной демократии успехом является повышение статуса социальной группы в иерархии как условие расширения ресурсного доступа. Однако, решая накопившиеся структурные противоречия и формируя новые влиятельные социальные группы, рентная трансформация создает ростки противоречий между новым сословно-рентным ядром общества и отодвинутыми на его периферию рыночными группами, ориентированными на прогресс.

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Статьи по теме «Углерод-углеродные композиты, легированные кремнием, литием»

Григорьев М. Н., Плуготаренко Н. К., Бедная Т. А. Моделирование структуры легированных тонких пленок кремний - углеродных соединений // Известия ЮФУ. Технические науки. 2018. № 2 (196). С. 94–104. Статья доступна по ссылке. Гуняев Г. М., Гофин М. Я. Углерод-углеродные композиционые материалы // Авиационные материалы и технологии. 2013. №S1. С. 62–90. Статья доступна по ссылке. Долгодворов А. В. Влияние структуры углерод-углеродного материала на механические свойства // Bестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника. 2014. № 2 (37). С. 187–201. Статья доступна по ссылке. Школлер М. Б. Получение углерод-углеродных композитов // Вестник Сибирского государственного индустриального университета. 2015. № 3 (13). С. 30–32. Статья доступна по ссылке. Антипова Т. Н., Широян Д. С. Система показателей качества углерод-углеродных композиционных материалов и технологии их изготовления // Информационно-технологический вестник. 2018. № 3 (17). С. 127–132. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Методологические аспекты социальной инженерии. Информационная безопасность»

Арямов А.А., Грачева Ю.В. Цифровизация: уголовно-правовые риски в сфере экономики // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 6 (103). С. 108-116. Статья доступна по ссылке. Бирюков М. Социальная инженерия или как не стать обманутым // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2018. № 2. С. 22-24. Статья доступна по ссылке. Босова Е.Д., Селищев В.А. Информационная безопасность: современные реалии // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2019. № 9. С. 296-300. Статья доступна по ссылке. Буркитбаев А.М., Абеуов Р.Р., Баширов А.В. Проблемы защиты информации с учетом человеческого фактора // Проблемы Науки. 2017. № 19 (101). С. 38-41. Статья доступна по ссылке. Грошева Е.К., Невмержицкий П.И. Информационная безопасность: современные реалии // Бизнес-образование в экономике знаний. 2017. № 3 (8). С. 35-38. Статья доступна по ссылке.

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