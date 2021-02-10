En+ Group рассматривает возможность создания водородной и газовой заправочных станций в Красноярске, сообщает пресс-служба компании.

Создание заправок, работающих на сжиженном природном газе, относится к краткосрочным планам компании, а водородных - к дальнесрочным. При этом обе технологии перспективны в области общественного транспорта.

"Мы видим большой потенциал у водорода в качестве газомоторного топлива для общественного транспорта, особенно для автобусов. Их использование может улучшить экологию региона, а также снизить количество выбросов СО2, что особенно актуально для Красноярска. (. . .) СПГ в данном случае будет поставляться для заправки действующих на газе автобусов, которые, надеемся, в скором времени появятся в Красноярске на ряде маршрутов", - говорится в сообщении.

En+ Group также полагает, что водород - перспективная альтернатива топливу в авиационной отрасли, являющейся одним из основных источников углеродных выбросов.

"Особенно актуальным это направление может стать при переизбытке производимой энергии на ГЭС. Рядом со станциями в таком случае устанавливаются хранилища водорода, при возможности их заполняют водородом за счет гидроэнергии", - отмечает компания.

Вместе с тем En+ Group видит потенциал в проектах по хранению и транспортировке водорода. Так, например, производимый предприятиями металлургического сектора En+ Group алюминий используется для строительства газовозов. Подобные танкеры могут быть использованы не только для СПГ, но и для водорода.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "РусАле").