RusCable Insider Digest #208 и пятничный прямой эфир
АЭК на "Людиновокабеле", испытательная станция "Изолятор-АКС" и новый взгляд на атомную энергию
10 февраля 2021, 09:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, En Group, СПГ
Отрасль: Электроэнергетика
En+ Group рассматривает возможность создания водородной и газовой заправочных станций в Красноярске, сообщает пресс-служба компании.
Создание заправок, работающих на сжиженном природном газе, относится к краткосрочным планам компании, а водородных - к дальнесрочным. При этом обе технологии перспективны в области общественного транспорта.
"Мы видим большой потенциал у водорода в качестве газомоторного топлива для общественного транспорта, особенно для автобусов. Их использование может улучшить экологию региона, а также снизить количество выбросов СО2, что особенно актуально для Красноярска. (. . .) СПГ в данном случае будет поставляться для заправки действующих на газе автобусов, которые, надеемся, в скором времени появятся в Красноярске на ряде маршрутов", - говорится в сообщении.
En+ Group также полагает, что водород - перспективная альтернатива топливу в авиационной отрасли, являющейся одним из основных источников углеродных выбросов.
"Особенно актуальным это направление может стать при переизбытке производимой энергии на ГЭС. Рядом со станциями в таком случае устанавливаются хранилища водорода, при возможности их заполняют водородом за счет гидроэнергии", - отмечает компания.
Вместе с тем En+ Group видит потенциал в проектах по хранению и транспортировке водорода. Так, например, производимый предприятиями металлургического сектора En+ Group алюминий используется для строительства газовозов. Подобные танкеры могут быть использованы не только для СПГ, но и для водорода.
En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "РусАле").
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter