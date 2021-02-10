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К энергосистеме Кении подключена ВЭС Kipeto мощностью 100 МВт

К энергосистеме Кении подключена ВЭС Kipeto мощностью 100 МВт

10 февраля 2021, 15:59
Рубрика: За рубежом
Метки: КЕНИЯ, ВИЭ, АФРИКА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Энергокомпания Kipeto Energy подключила к энергосистеме Кении ВЭС Kipeto мощностью 100 МВт. На площадке ВЭС установлено 60 ветровых турбин GE 1.7-103. К национальной энергосистеме ВЭС подключена ЛЭП 220 кВ протяженностью 17 км. Вырабатываемая ВЭС Kipeto электроэнергия будет реализовываться в соответствии с 20-летним соглашением о покупке электроэнергии (power purchase agreement, PPA), подписанным с кенийской энергокомпанией Kenya Power and Lighting Company (KPLC).

К концу 2019 г. установленная мощность объектов генерации в Кении достигла 2,9 ГВт, из которых 2,1 ГВт приходится на долю генерации на базе ВИЭ, включая 826 МВт гидро-, 823 МВт геотермальной и 336 МВт ветровой генерации.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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