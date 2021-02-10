Отраслевой регулятор американского штата Гавайи (Hawaii Public Utilities Commission, HPUC) согласовал и зарегистрировал в качестве действующего соглашение о покупке электроэнергии (power purchase agreement, PPA) между корпорацией AES – разработчиком проекта строительства первого в стране энергокомплекса в составе СЭС* и ГАЭС** – и энергосбытовой организацией (Kauai Island Utility Cooperative, KIUC).

Проектом энергокомплекса (West Kauai Energy Project) предусмотрено строительство в низине о. Кауаи СЭС мощностью 35 МВт на базе фотоэлектрических модулей, которая также будет использоваться для электроснабжения насосов, закачивающих воду в три существующих горных резервуара на западе острова, (после того, как AES проведет их модернизацию). Кроме СЭС, в энергокомплекс войдут ГАЭС в составе двух гидроагрегатов генерирующей мощностью 4 МВт и 20 МВт и небольшой накопитель энергии энергоемкостью 240 МВт*ч на базе аккумуляторных батарей, который будет размещен вблизи СЭС. Накопитель энергии обеспечит бесперебойную работу насосов в облачную погоду. В целом энергокомплекс обеспечит возможность хранения электроэнергии в течение 12 часов. Реализация проекта строительства энергокомплекса поддержит и другие отрасли экономики Кауа. Так модернизация инфраструктуры водозабора для ГАЭС обеспечит оздоровление речной системы, которая образует Каньон Ваимеа (один из наиболее живописных каньонов в мире), а ирригационных сооружений – развитие сельского хозяйства, в частности скотоводства, в регионе. AES планирует ввести энергокомплекс в эксплуатацию в 2024 г. Соглашение о покупке электроэнергии, поставляемой СЭС и накопителем энергии, заключено AES и KIUC на 25 лет при стоимости поставляемой электроэнергии $ 71,60 за МВт*ч, а оказание системных услуг со стороны ГАЭС будет оформлено на более длительный срок как плата за мощность в размере $ 8,9 млн в год. Энергокомплекс West Kauai Energy обеспечит около 25% потребности острова в электроэнергии (при текущем максимуме нагрузки около 80 МВт), и доля ВИЭ в составе генерирующих активов KIUC превысит 80%. Для KIUC такой проект особенно важен, поскольку в штате с 2015 г. действует закон, предусматривающий, что к 2045 г. энергобаланс будет формироваться на основе генерирующих объектов на базе ВИЭ.

Строительство энергокомплексов в составе СЭС и накопителей энергии (solarplus-storage) в последние годы активно развивается на Гавайях, поскольку с точки зрения цены на электроэнергию они считаются хорошей альтернативой не только традиционной генерации, но и остальным энергоресурсам на базе ВИЭ. Уникальность West Kauai Energy Project заключается в попытке впервые включить в состав энергокомплекса ГАЭС.

Официальный сайт Utility Dive

* СЭС – солнечная электростанция.

** ГАЭС – гидроаккумулирующая электростанция.