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2 этап реконструкции ПС 110 кВ Пестравка будет выполнен в 2021 году

2 этап реконструкции ПС 110 кВ Пестравка будет выполнен в 2021 году

11 февраля 2021, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» продолжают модернизировать подстанцию 110/35/10 кВ Пестравка – один из главных питающих центров Пестравского района области. В рамках запланированных работ в 2021 году будет выполнен 2 этап реконструкции энергообъекта.

В планах энергетиков на текущий год монтаж основного оборудования 35 и 110 кВ 1 секции шин – силовых трансформаторов, трансформаторов напряжения, элегазовых выключателей, ограничителей перенапряжения, высоковольтных вводов, трансформаторов тока, разъединителей и др. Кроме того будет выполнен монтаж кабельных лотков, контрольных и силовых кабелей, установлено и подготовлено к работе оборудование релейной защиты и противоаварийной автоматики.

После выполнения пусконаладочных работ смонтированное оборудование будет поставлено под напряжение. Полностью завершить реконструкцию объекта планируется в 2022 году. Общая сумма затрат составляет свыше 361 млн рублей.

Ключевыми потребителями ПС 110 кВ Пестравка являются бытовые потребители и социально-значимые объекты (реабилитационный центр, пожарное депо, школы и детские сады, центральная районная больница и котельные), а также объекты агропромышленного и сельского хозяйства (мельницы, комбикормовый завод, маслозавод «Пестравский», охотхозяйства, плотины и т.п.)

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Источник: Россети Волга

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