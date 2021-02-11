Cabex 2021: 16-18 марта – время долгожданного
общения на самой крупной в России международной выставке кабельно-проводниковой продукции
11 февраля 2021, 10:25
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
IEK Lighting представляет новинку — самые популярные светодиодные лампы в ассортименте IEK® в выгодной упаковке по 20 штук. В ассортименте лампы двух цветовых температур: 4000 К и 6500 К. Лампы в экономичной упаковке будут удобны для использования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Светодиодные лампы IEK® соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 02/2011, ТР ТС 037/2016, МЭК 62562.
Подробнее — на сайте iek.lighting.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter