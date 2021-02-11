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Популярные светодиодные лампы IEK® в ЖКХ-упаковках по 20 шт. Выгодная цена!

Популярные светодиодные лампы IEK® в ЖКХ-упаковках по 20 шт. Выгодная цена!

11 февраля 2021, 10:25
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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IEK Lighting представляет новинку — самые популярные светодиодные лампы в ассортименте IEK® в выгодной упаковке по 20 штук. В ассортименте лампы двух цветовых температур: 4000 К и 6500 К. Лампы в экономичной упаковке будут удобны для использования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Светодиодные лампы IEK® соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 02/2011, ТР ТС 037/2016, МЭК 62562.

Подробнее — на сайте iek.lighting.

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Источник: Группа компаний IEK

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