IEK Lighting представляет новинку — самые популярные светодиодные лампы в ассортименте IEK® в выгодной упаковке по 20 штук. В ассортименте лампы двух цветовых температур: 4000 К и 6500 К. Лампы в экономичной упаковке будут удобны для использования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Светодиодные лампы IEK® соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 02/2011, ТР ТС 037/2016, МЭК 62562.

Подробнее — на сайте iek.lighting.