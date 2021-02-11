Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" распрастранил пресс-релиз в котором рассказал о причинах неучастия компании в предстоящей выставке Cabex-2021

Мы оценили риски и приняли осознанное решение не участвовать в Cabex 2021.

Ввиду неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации на территории России и в мире мы вынуждены отказаться от участия в основной и самой значимой выставке нашей отрасли – Cabex. Такое решение принято обдуманно и с полной ответственностью.

Наша компания всегда занимала активную социальную позицию. Мы молоды, уверенны и амбициозны. Наш Кабельный Завод постоянный участник всевозможных общественных мероприятий: будь то выставки или конференции.

Однако, учитывая угрозу здоровью людей, которую представляет коронавирус, мы посчитали, что обеспечить безопасность сотрудников, партнёров и коллег - наша первоочередная задача.

Мы видим жесткие локдауны в Европе в связи с распространением британского и южноафриканского штаммов мутирующего коронавируса. Не секрет, что люди не до конца понимают важность мер профилактики: в лифтах, в общественном транспорте, в торговых центрах многие не носят маски или одевают их «для галочки». Перчатки и социальная дистанция в 1,5 метра и вовсе забыты.

Решение воздержаться – наша социально активная позиция поддержки профилактики распространения эпидемии. Мы предполагаем, что снятие ограничений снижает темпы затухания пандемии.

По данным некоторых СМИ избыточная смертность за текущий год превышает естественную убыль населения на 700 тыс. в год. По последним данным COVID - 19 влечет за собой осложнения не только в виде пневмонии, но и инфарктов, и инсультов.

Сегодня в нашей компании есть болеющие и восстанавливающие после болезни сотрудники. Мы искренне переживаем и поддерживаем их.

Мы уверены, что впереди еще будет время для эффективных плодотворных выставок и живого общения. Предстоящий Cabex в многомиллионном городе может многих отпугнуть и не дать того эффекта, на который все привыкли рассчитывать.

Сейчас эпоха интернета и цифровых коммуникаций, поэтому Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» всегда на связи. Несмотря на то, что некоторые наши сотрудники до сих пор работают удаленно, мы по-прежнему на связи 24/7. Наши менеджеры так же любезны, они оперативно просчитают заказ, а производственники его выполнят качественно и в срок. Наши логисты профессионально доставят готовую продукцию любым видом транспорта.

Мы активно развиваем наш Учебный центр - проводим вебинары, дистанционное обучение и сессии.

Наша компания продолжает двигаться вперед: разрабатываются новые марки кабеля, закупается и монтируется дополнительное современное оборудование, развиваются собственные интернет проекты и ИТ - решения.

Все это, несомненно, поможет усилить наши позиции на рынке кабельно-проводниковой продукции, увеличить темпы роста компании, нарастить объемы продаж и покорить новые рубежи.

Так что обязательно увидимся на выставке, но в следующем году!