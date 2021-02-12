 
Контракты

Для строительства моста в южной части ЗИЛа в Москве выбрали подрядчика

Для строительства моста в южной части ЗИЛа в Москве выбрали подрядчика

12 февраля 2021, 17:48
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: dorinfo.ru

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Выбран подрядчик для строительства моста через старое русло Москва-реки в южной части территории ЗИЛа в Москве. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Победителем в конкурсе с ограниченным участием на строительство мостового сооружения с улично-дорожной сетью по проектируемому проезду 4062 признано АО «МОСИНЖПРОЕКТ», ценовое предложение участника - 4,5 млрд рублей, что меньше максимальной цены контракта на 68,5 млн рублей. Второе месте заняло ОАО «ХОТЬКОВСКИЙ АВТОМОСТ».

Напомним, проект строительства моста через старое русло Москва-реки в южной части ЗИЛа в Москве согласовали осенью прошлого года. Тогда же сообщалось, что проект предусматривает возведение мостовой переправы, участков проектируемого проезда, разворотной площадки и съездов к существующей и проектируемой улично-дорожной сети, благоустройство и озеленение территории. Длина самого моста составит более 400 метров.

Ранее власти столицы сообщали, что строительство моста стартует в начале 2021 года и продлится около 2,5 лет. 

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Источник: dorinfo.ru

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