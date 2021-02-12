Администрация Оренбурга объявила тендер на строительство новой дороги, которая соединит улицу Терешковой и проспект Победы. Назовут ее в честь Героя Советского Союза, единственного в истории СССР маршала двух стран — СССР и Польши, Константина Рокоссовского. Срок окончания работ – 2024 год.

Начальная (максимальная) цена контракта по первому этапу – 283 млн 162 тысячи 664 рубля 88 копеек. Деньги выделят из бюджетов трех уровней – федерального, регионального и городского. Документацию уже опубликовали на сайте госзакупок, где и ведется поиск подрядчика.

По информации Минстроя области, работы начнутся в 2021 году и пройдут в несколько этапов. До конца 2021 года на улице Рокоссовского будет выполнено устройство примыкания к ул. Терешковой. Также, со стороны проспекта Победы, начнется строительство кольцевого пересечения в районе ТЦ «Метро», которое завершится в 2022 году. Введение в эксплуатацию данных объектов позволит соединить две крупнейшие городские магистрали. Для этого в 2023 году запланировано строительство долгожданной для многих оренбуржцев дороги, протяженностью 2,38 км. Завершение всех работ на улице Рокоссовского намечено на 2024 год.

Новая улица будет шестиполосной. Ее протяженность – почти три километра.

«Улица Рокоссовского предусмотрена Генпланом Оренбурга, но часть земли, через которую эта улица проложена на бумаге, находится в собственности у ПО «Стрела». Сейчас мы ведем переговоры о передаче этих участков в муниципальную собственность», — заявлял в конце 2020 года глава Оренбурга Владимир Ильиных.

Судя по всему, вопросы, о которых говорил глава Оренбурга, решили. Долгожданный общественный транспорт в микрорайоне «Времена года» может появиться на следующий год. Уже известно, что это будет 54 маршрут.