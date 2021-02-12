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В России разрабатывают электробус с ночной зарядкой

В России разрабатывают электробус с ночной зарядкой

12 февраля 2021, 17:24
Рубрика: Инновации
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт Машиностроение Электротехника 
Источник: ТАСС

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Компания "ПК Транспортные системы" ("ПК ТС") приступила к производству первого в России двухсекционного электробуса, который сможет работать без подзарядки в течение дня, заряжать его будут ночью. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе предприятия.

"Российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта "ПК Транспортные системы" приступил к производству двухсекционного электробуса особо большой вместительности", - говорится в сообщении, предоставленном агентству.

Отмечается, что новый электробус 6245 сможет работать без подзарядки в течение дня. За шесть часов ночной зарядки батареи электробуса хватит на 200-250 км пробега. При этом не потребуется тратить время на восполнение энергии в аккумуляторах на конечных остановках после прохождения маршрута.

В электробусе будет оборудована электрическая климатическая система, жидкостная система охлаждения. В салоне, в котором сможет разместиться до 150 человек, будут предусмотрены USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств и мультимедийные комплексы. Обустройство интерьера будет выполнено из пожаробезопасных и износостойких алюминиевых сплавов. Низкопольный подвижной состав предназначен в первую очередь для перевозки маломобильных групп населения, для легкого доступа в салон пассажиров с детьми.

В пресс-службе добавили, что кузов нового электробуса сварен и покрашен на Энгельском заводе электрического транспорта Саратовской области (входит в "ПК ТС"). В настоящее время электробус проходит первичную сборку на Тверском механическом заводе электротранспорта (входит в "ПК ТС"). "Подобную технику еще никто ни разу не производил в России, - привели в пресс-службе слова президента "ПК ТС" Феликса Винокура. - Мы хотим представить экологически чистый транспорт для загруженных городских маршрутов".

На фото: Электробус Пионер-6218

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Источник: ТАСС

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