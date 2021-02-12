Международный день женщин в науке отмечается 11 февраля с 2016 года по инициативе Организации Объединенных наций.

Спустя три года после принятия резолюции ООН: «Наука, техника и инновации в целях развития» (декабрь 2013 г.), одной из целей которой является достижение полноправного участия женщин независимо от возраста в развитии науки, техники и инноваций в 2015 году Генеральная Ассамблея принимает резолюцию «70/212», провозгласившую 11 февраля Международным днем женщин всех возрастов в науке.

В этот День мы рады отметить неоценимый вклад женщин в развитие отраслевой науки, а также их активное участие в международном научно-техническом обмене по линии СИГРЭ, МИРЭС и других ассоциаций.

Мировая статистика:

В настоящее время менее 30% научных исследователей во всем мире составляют женщины. По данным ЮНЕСКО (2014–2016 годы), только около 30% всех учащихся женского пола выбирают научно-технические специальности. Во всем мире число учащихся женского пола особенно низкое в области информационно-коммуникационных технологий (3%), естествознания, математики и статистики (5%) и в области машиностроения, производства и строительства (8%). Давние предубеждения и гендерные стереотипы отталкивают девушек и женщин от научных сфер.

Женщины-ученые подарили миру открытия, перевернувшие ход истории. Их заслуги в развитии науки признаны во всем мире. При этом, за всю историю присуждения Нобелевской премии женщины становились лауреатами в направлениях — физика, химия, физиология и медицина — всего лишь 19 раз.

История вопроса в России:

В Российской империи женщины могли получать высшее образование, но без выдачи государственного диплома. Это лишало их возможности претендовать на научные и преподавательские должности. Закон, упразднивший эти ограничения, был принят лишь в 1911-м, и на практике им воспользовались единицы.

Уже первые законодательные акты о труде, принятые Советским государством, устанавливая равное право женщины и мужчины на труд, его оплату, социальное страхование, сочетались со всесторонней охраной женского труда и заботой о женщине-матери. Первыми советскими декретами для работниц- матерей был установлен 8-недельный дородовой и 8-недельный послеродовой отпуск и оплачиваемые перерывы для кормления ребенка. Было обеспечено право женщин на труд даже в годы безработицы.

Восстановление и реконструкция народного хозяйства СССР сопровождались активным вовлечением женщин в социалистическую промышленность. За период с 1923 по 1929 г. число женщин-работниц в крупной промышленности выросло с 403 тыс. до 804 тыс., т. е. в 2 раза. В 1929 г. женщины составили уже 34,2% рабочих крупной промышленности СССР. По указанию ЦК партии и Совнаркома СССР в 1930 г. Наркомтруд разработал специальный пятилетний план, предусматривавший вовлечение в промышленное производство страны 1600 тыс. женщин. Процесс массового вовлечения женщин в общественное производство проходил с учетом национальных особенностей народов СССР. Постоянное увеличение удельного веса женщин, занятых в общественном производстве, было закономерностью исторического развития всех союзных республик, даже тех из них, где женщины до революции жили по нормам обычного или мусульманского права.

Количественные показатели вовлечения женщин в производство еще не дают полного освещения проблемы приобщения их к общественно полезному труду. Чрезвычайно важно учитывать, какой сложности, квалификации и общественной значимости работу выполняют женщины, в каких отраслях деятельности они заняты. Напомним, что до революции почти все работавшие женщины были заняты неквалифицированным трудом. По переписи 1897 г, 55% женщин, занятых наемным трудом, работали домашней прислугой; 25% батрачили у помещиков и кулаков; 13% работали на предприятиях и стройках; 4% - в учреждениях просвещения и здравоохранения. Характерно, что из всех женщин, работавших в промышленности, 2/3 были заняты в текстильном и швейном производстве, где в то время была наиболее низкая заработная плата и наихудшие условия труда; доступ к квалифицированному труду был закрыт для женщин в условиях царской России.

Советское государство, вовлекая женщин в общественное производство, одновременно ставило задачу сделать труд женщины-работницы более квалифицированным прежде всего путем технического образования женских кадров. Повышение квалификации работниц имело большое социально- политическое значение, так как лишь преодолев их культурно-техническую отсталость, можно было полностью реализовать экономическое равноправие женщин, право на выбор ими любой профессии, возможность занять руководящие посты. XIII съезд партии поставил задачу поднять квалификацию женского труда, вовлечь женщин в те отрасли производства, в которых их труд раньше не применялся.

В стране была проделана гигантская работа по ликвидации тяжелого наследия прошлого - неграмотности женщин, созданию профессиональных школ, курсов, техникумов и других учебных заведений, в которых женщины получали профессию, повышали свою квалификацию. Ликвидация безработицы и быстрое развитие экономики страны открыли женщине неограниченный простор для применения своих сил в любой отрасли. На востоке страны важное значение для решения проблемы экономического равноправия женщин имела земельно-водная реформа, уравнявшая женщин и мужчин в правах на землю и воду, а также кооперирование кустарей-дехканок, занимавшихся шелководством, ковроделием, хлопководством и др. Учитывая силу сохранявшихся здесь пережитков феодализма, формирование кооперативов происходило с учетом пола: создавались чисто женские кооперативы, артели и т. д.

Россия – являясь правопреемницей СССР сохранила и развивает подход поддержки равноправия женщин в возможности профессиональной самореализации, при сохранении высокого уровня социальной защиты женского труда и материнства.

С 2019 года создан Дискуссионный клуб «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ. Подробнее об основных событиях и новостях на сайте и в Инстаграм. Присоединяйтесь.

Источник: ссылка_1, ссылка_2