12 февраля 2019 года были созданы территории опережающего развития «Новоуральск» в Свердловской области и «Северск» – в Томской. За прошедшее время они продемонстрировали быстрые темпы развития, став лидерами среди восьми ТОСЭР Росатома по количеству привлеченных инвестиций и созданных рабочих мест. В общей сложности реализуются 22 проекта, совокупный объем инвестиционных обязательств превысил 5,5 млрд рублей.

На Северской ТОСЭР реализуют проекты 12 компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Совокупный объем инвестиционных обязательств составляет 1,838 млрд руб., предусмотрено создание около 430 рабочих мест. Ожидается, что в этом году будут подписаны еще семь соглашений с инвесторами на сумму более 1,5 млрд рублей. Их выход на пик производства предполагает создание более 350 новых рабочих мест.

В Новоуральске 10 резидентов с общим инвестиционным портфелем на сумму 3,756 млрд рублей, предусматривается создание 781 рабочего места. В текущем году «Атом-ТОР» планирует заключить еще шесть соглашений о ведении бизнеса на ТОСЭР с общим плановым объемом вложений в экономику 347 млн рублей. Это означает для местного населения появление около 250 дополнительных трудовых вакансий.

Отвечая на вопрос о причинах быстрого роста, генеральный директор «Атом-ТОР» Николай Пегин обращает внимание на то, что компанией была проделана большая работа, направленная на создание системного подхода в вопросах привлечения новых инвестиций в закрытые города атомной отрасли. «Атом-ТОР» стал центром компетенций для действующих резидентов и потенциальных инвесторов, предлагая комплексные решения задач, стоящих перед бизнесом, включая информационную и юридическую поддержку. Постоянное присутствие представителей «Атом-ТОР» на территории ЗАТО обеспечивает оперативную коммуникацию с муниципальными органами власти и градообразующими предприятиями.

Стоит отметить, что на обеих ТОСЭР ведут системную совместную работу «Атом-ТОР» и Топливная компания Росатома «ТВЭЛ». Объединение усилий, направленных на развитие инвестиционных площадок, позволяет создавать как стартовые условия для бизнес-инициатив, так и среду для последующего динамичного продвижения проектов.

Представитель «Атом-ТОР» в ЗАТО Новоуральск Виктор Ковылин назвал одной из причин успеха этой преференциальной территории ее широкую специализацию. Здесь ведут хозяйственную деятельность самые разные компании с уникальными командами высококвалифицированных специалистов. К примеру, «Уральский завод капитального ремонта», выполняющий сложные заказы для предприятий стратегически важных секторов экономики. Социально-значимый для региона проект группы компаний Zamorozka.Pro – единственного официального производителя быстрозамороженных овощей, фруктов, ягод и грибов полного цикла в Уральском федеральном округе. Научно-производственное объединение «Центротех», обладающее уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. За последние годы предприятие приобрело статус одного из лучших промышленных и машиностроительных заводов нового типа. ООО «НПО «Центротех» входит в контур управления Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Исполнительный директор ООО «Атом-ТОР-Северск» Андрей Галата видит залог успеха ТОСЭР в ее особой химико-технологическая ориентация. Напомним, с 1949 года в Северске ведет работу Сибирский химический комбинат Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». СХК производит продукцию на уровне мировых стандартов для российских и зарубежных потребителей в области использования атомной энергии. В свою очередь резиденты получают возможность взаимодействовать с градообразующим предприятием по вопросам поставки сырья и вести совместную переработку вспомогательных продуктов. Имеет значение и наличие готовой инженерной инфраструктуры. Площадки «браунфилд» обеспечены зданиями и сооружениями, снабжены соответствующими коммуникациями.

На ТОСЭР «Северск» реализуется много бизнес-инициатив, важных для региона и страны в целом. Так компания «ТомскАзот» недавно запустила технологическую линию по производству аммиачной селитры, став первым в Томской области производителем этого востребованного азотного удобрения. Компания «ТЭФРА» развивает комплексный проект по переработке золы угольных тепловых электростанций в полезные продукты для последующей продажи на открытом рынке.

Справочно:

Решением Правительства Российской Федерации АО «Атом-ТОР» определено как управляющая компания территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданными в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), где расположены предприятия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Это Саров (Нижегородская область), Озерск и Снежинск (Челябинская область), Железногорск (Красноярский край), Лесной и Новоуральск (Свердловская область), Заречный (Пензенская область) и Северск (Томская область).