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16 февраля 2021, 10:22
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
IEK GROUP расширяет ассортимент светодиодных светильников ДПО 2001-2014 IEK®. Среди новинок — светильники ДПО мощностью 18 Вт, а также модели с акустическим датчиком и дежурным режимом (в режиме ожидания работают на 30 % номинальной мощности, при появлении звука выходят на 100 % мощность светового потока).
Светильники ДПО 2001-2014 IEK® применяются для внутреннего освещения бытовых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения с установкой под навесом. Отличаются привлекательной ценой и компактными габаритами, а также высокой световой эффективностью — более 95 лм/Вт.
Подробнее — на сайте iek.lighting
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