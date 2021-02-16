IEK GROUP расширяет ассортимент светодиодных светильников ДПО 2001-2014 IEK®. Среди новинок — светильники ДПО мощностью 18 Вт, а также модели с акустическим датчиком и дежурным режимом (в режиме ожидания работают на 30 % номинальной мощности, при появлении звука выходят на 100 % мощность светового потока).

Светильники ДПО 2001-2014 IEK® применяются для внутреннего освещения бытовых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения с установкой под навесом. Отличаются привлекательной ценой и компактными габаритами, а также высокой световой эффективностью — более 95 лм/Вт.

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