МТС планирует в этом году инвестировать в развитие сети в Москве и Московской области порядка 16 млрд руб. - вдвое больше, чем годом ранее. Об этом журналистам сообщила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

В частности,на территории Москвы и Подмосковья компания дополнительно построит 6,5 тыс. новых базовых станций - в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Большинство станций будет запущено за пределами МКАД. Самые большие объемы строительства запланированы в Новомосковском и Троицком административных округах Москвы, а также в подмосковных Химках, Мытищах, Балашихе и Красногорске.

Также МТС модернизирует оборудование на уже действующих базовых станциях, что позволит увеличить пиковую пропускную способность LTE, продолжила Галактионова.

Кроме того, МТС построит проводную волоконно-оптическую сеть по технологии GPON в десяти городах Подмосковья.

"К новой сети будут подключены 400 тыс. квартир и административных зданий, благодаря чему жители подмосковных городов смогут воспользоваться не только мобильной связью столичного уровня, но и всеми возможностями фиксированного интернета на скоростях до 1 Гб/с", - отметила она.