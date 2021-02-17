Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство рудника № 6 (освоение Аргунского и Жерлового месторождений урана в Забайкальском крае).

Строительство рудника №6 ведется на производственной площадке ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е.П. Славского» в Краснокаменске (Забайкальский край) при поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Инициатором проекта является Урановый холдинг «АРМЗ» (АО «Атомредметзолото»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»). Новый рудник, окончание строительства которого запланировано на 2026 год, позволит обеспечить сырьевые потребности атомной промышленности России.

Генеральный проектировщик – АО «ВНИПИпромтехнологии» (инжиниринговый центр Уранового холдинга «АРМЗ»).

Проектной документацией, получившей с учетом корректировок положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство комплекса с производственной мощностью 850 тыс. тонн урановой руды в год.

После проведения предыдущей экспертизы в проектную документацию были внесены дополнения и изменения, необходимость которых, в частности, обусловлена закупкой нового шахтного оборудования и рядом иных новых решений. Корректировки проектной документации, рассмотренные экспертами, разработаны для четырех этапов строительства, включающих объекты поверхностного комплекса рудника, а также системы энергоснабжения и технологические автодороги - их протяженность и трассировка также были скорректированы с учетом измененных планов строительства основных производственных объектов.