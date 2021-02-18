Музей Маяковского в Москве ожидает капремонт

В Государственном музее Маяковского на Лубянском проезде в Москве проведут капитальный ремонт, сообщает RosTender.info.

Департамент культуры Москвы объявил тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Стоимость капремонта оценивается в 168,8 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 15 марта, после этого конкурсная комиссия выберет победителя.

Работы в музее будут идти в течение 11 месяцев. Здесь планируют отремонтировать интерьеры, обновить системы вентиляции, отопления, автоматического пожаротушения, сигнализации и прочие инженерные сети, а также обеспечить доступ маломобильных групп населения.

