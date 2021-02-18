Строительство водозабора в Можге завершат к концу года

Срок сдачи группового водозабора в Можге отодвинули на конец текущего года, сообщает RosTender.info. Администрация Можги объявила тендер на строительство водозабора городской системы водоснабжения. Судя по материалам тендера, речь идет о сооружении водоводов от скважин и других внешних инженерных сетей, подведении электричества и благоустройстве территории. Стоимость оставшихся работ оценивается в 120,6 млн рублей, средства поступят из городского бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 15 марта, после этого определят победителя закупки.

Строящийся в Можге групповой водозабор на 4 скважины позволит обеспечить дополнительной качественной питьевой водой жителей Можги. Общая мощность водозабора – 1,2 тыс. кубометров воды в сутки. Ранее объект планировали запустить осенью 2020 года. Теперь перед будущим подрядчиком стоит задача завершить все работы до 1 декабря 2021 года.

