 
Контракты

Строительство водозабора в Можге завершат к концу года

Строительство водозабора в Можге завершат к концу года

18 февраля 2021, 13:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Срок сдачи группового водозабора в Можге отодвинули на конец текущего года, сообщает RosTender.info. Администрация Можги объявила тендер на строительство водозабора городской системы водоснабжения. Судя по материалам тендера, речь идет о сооружении водоводов от скважин и других внешних инженерных сетей, подведении электричества и благоустройстве территории. Стоимость оставшихся работ оценивается в 120,6 млн рублей, средства поступят из городского бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 15 марта, после этого определят победителя закупки.

Строящийся в Можге групповой водозабор на 4 скважины позволит обеспечить дополнительной качественной питьевой водой жителей Можги. Общая мощность водозабора – 1,2 тыс. кубометров воды в сутки. Ранее объект планировали запустить осенью 2020 года. Теперь перед будущим подрядчиком стоит задача завершить все работы до 1 декабря 2021 года.
 

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Источник: РосТендер

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