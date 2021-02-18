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В Германии планируется довести долю использования ВИЭ в транспортном секторе до 28% к 2030 году

В Германии планируется довести долю использования ВИЭ в транспортном секторе до 28% к 2030 году

18 февраля 2021, 16:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ГЕРМАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Правительство Германии приняло решение увеличить долю ВИЭ в транспортном секторе до 28% к 2030 г., что в два раза превышает целевой показатель, установленный ЕС (14%). Кроме того, квота на сокращение выбросов парниковых газов, которая обязывает потребителей нефтепродуктов сокращать выбросы за счет использования экологически чистых видов топлива, вырастет с 6% в 2021 г. до 10% к 2026 г., 14,5% к 2028 г. и 22% к 2030 г.

Ожидается, что доля биотоплива, вырабатываемого из продовольственных и кормовых культур, останется стабильной – на уровне 4,4%, а использование пальмового масла, из которого в настоящее время производится 20% биотоплива, будет прекращено к 2026 г. В Германии планируется увеличить долю современных видов биотоплива как минимум до 2,6% к 2030 г. В авиации доля ВИЭ вырастет до 0,5% к 2026 г., 1% к 2028 г. и 2% к 2030 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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