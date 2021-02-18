Совет министров Польши утвердил энергетическую программу страны на период до 2040 г., основная цель которой – изменение структуры энергопотребления в сторону использования энергоносителей с меньшими выбросами вредных веществ, а также ограничение доли угля в производстве электроэнергии до 56% к 2030 г. В соответствии с программой планируется довести долю ВИЭ в валовом конечном потреблении энергии до 23% к 2030 г., в производстве электроэнергии – до не менее 32% (главным образом за счет развития мощностей ветровой и солнечной генерации), в теплоснабжении – до 28% и на транспорте – до 14%.

Программой также поставлена задача довести суммарную мощность фотоэлектрической солнечной генерации до 5-7 ГВт, шельфовой ветровой генерации – до 5,9 ГВт к 2030 г., а к 2040 г. суммарная мощность СЭС должна вырасти до 10- 16 ГВт, а шельфовой ветрогенерации – до 11 ГВт. Газ планируется использовать в качестве временного вида топлива в период энергетического перехода. Энергетической политикой Польши также рассматривается возможность реализации проекта строительства АЭС, с возможным началом коммерческой эксплуатации станции в 2033 г. Планируется, что электрическая мощность АЭС составит от 1 ГВт до 1,6 ГВт. Значительный рост мощности ВИЭ-генерации поможет Польше уже к 2030 г. достигнуть поставленных целей по сокращению выбросов парниковых газов на 30% и потребления первичных источников энергии на 23% по сравнению с 1990 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata