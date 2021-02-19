Правительство РФ утвердило правила предоставления бюджетных субсидий инвесторам для создания объектов производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ). Соответствующие изменения в постановление о субсидиях на создание СПГ-заправок внесены постановлением правительства, подписанным премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Так, документом устанавливаются правила проведения отборов проектов для предоставления субсидий и формулы для расчета размера субсидии. Кроме того, согласно постановлению, проекты, получившие субсидию, должны начать реализацию СПГ с использованием временной заправочной инфраструктуры не позднее 1 июля 2021 года, стационарные криогненные автозаправки должны быть созданы к 1 октября 2023 года.

"Результатом предоставления субсидии является создание к 1 октября 2023 года (в случае, если срок реализации комплексного проекта не изменен в соответствии с пунктом 36 настоящих правил) стационарных криогенных автозаправочных станций в количестве и местах размещения, которые соответствуют количеству и требованиям к размещению объектов заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа вдоль автомобильных дорог общего пользования", - говорится в документе.

Отборы инвестпроектов для получения субсидий будет проводить Минэнерго. Также ведомство создаст межведомственную комиссию по развитию заправочной инфраструктуры и стимулирования спроса на СПГ для координации действий с заинтересованными федеральными органами власти.

СПГ для газификации

В авторской колонке вице-премьера РФ Александра Новака для февральского номера журнала "Энергетическая политика" также отмечается, что росту инвестиционной привлекательности создания СПГ-заводов небольшой мощности будет способствовать и программа газификации регионов страны.

"Для активизации альтернативной газификации подготовлена программа развития малотоннажного сжиженного природного газа, которая повысит инвестиционную привлекательность строительства СПГ-заводов для газоснабжения удаленных и малонаселенных регионов. Рассчитываем, что предлагаемые меры позволят полностью перезапустить процесс газификации в новом эффективном формате", - отметил Новак.

Он напомнил, что в 2020 году Минэнерго РФ разработало дорожную карту, где определены меры по устранению существующих барьеров на пути к ускоренной газификации. В частности, предполагается создание единого оператора, который будет нести ответственность за весь процесс подведения газа к конечному потребителю, упростится сама процедура подключения. Планируется решить еще один важный вопрос - определить источники финансирования программы газификации.