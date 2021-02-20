Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс в связи с принятием закона о федеральной территории Сириус. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки вносят изменения, предусматривающие определение в законодательстве о налогах и сборах полномочий представительного органа федеральной территории Сириус, в том числе в части установления, введения в действие и прекращения действия местных налогов на федеральной территории Сириус.

В частности, документом предусматривается определение полномочий финансовых органов федеральной территории Сириус по даче письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения соответственно законодательства субъектов РФ о налогах и сборах, нормативных правовых актов муниципальных образований о местных налогах и сборах, нормативных правовых актов федеральной территории Сириус о местных налогах и сборах; предоставление полномочий представительному органу федеральной территории Сириус по определению дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам.

Из объекта налогообложения НДС исключаются отдельные операции по передаче на безвозмездной основе имущества (работ, услуг) органам публичной власти федеральной территории Сириус, а также по передаче на безвозмездной основе имущества в казну федеральной территории Сириус по аналогии с операциями по безвозмездной передаче товаров (работ, услуг) органам местного самоуправления. Органы публичной власти федеральной территории Сириус освобождаются от уплаты государственной пошлины при их обращении за совершением юридически значимых действий, установленных Налоговым кодексом.

О Сириусе

В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, в ходе которого за создание в Имеретинской низменности нового поселка высказались более 5 тыс. человек. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также было принято положительное решение.

25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории Сириус.

В конце января президент назначил директора Фонда "Инновационный научно-технологический Центр "Сириус" (ИНТЦ) Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории.