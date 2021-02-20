17 февраля 2021 г. состоялась видеоконференция с участием министров энергетики Кипра (Наташа Пилидес), Греции (Костас Скрекас) и Израиля (Юваль Штайниц), в ходе которой были внесены и согласованы окончательные правки в Меморандум о взаимопонимании (МоВ) по проекту сооружения трансграничного HVDC (high-voltage direct current) соединения EuroAsia Interconnector. Подписанием данного документа стороны завершают финальный этап согласования проекта, предшествующий началу строительных работ.

Проектом сооружения трансграничного HVDC соединения EuroAsia Interconnector пропускной способностью до 2 000 МВт между энергосистемами Израиля, Кипра и континентальной Греции (через греческий о. Крит) предусмотрена прокладка подводных кабельных линий напряжением ±500 кВ и строительство наземных преобразовательных подстанций в каждой из соединяемых энергосистем. Реализация проекта обеспечит создание надежного альтернативного энергокоридора для обмена электроэнергией между странами. Общая протяженность соединения составит 1 208 км, из которых длина участка Израиль – Кипр составит 310 км, а участка между Кипром и Критом – 898 км. Стоимость сооружения EuroAsia Interconnector оценивается в € 2,5 млрд. Ожидается, что проект EuroAsia Interconnector получит финансовую поддержку со стороны ЕС. Отмечается своевременность проведения видеоконференции ввиду того, что по инициативе Европейской комиссии в апреле 2021 г. будет проведен очередной раунд приема заявок от стран-членов на финансирование проектов общего интереса ЕС (Projects of Common Interest, PCI).

Тем временем, уже получены разрешения на национальном уровне на строительство HVDC соединения и подрядчики готовы приступить к монтажным работам по проекту. Строительство EuroAsia Interconnector планируется завершить к концу 2023 г. По словам официального представителя Министерства энергетики Кипра, подписание МоВ призвано продемонстрировать политическую волю и заинтересованность сторон в реализации проекта, в результате чего Кипр, в значительной степени зависящий от импорта ископаемого топлива для производства электроэнергии, станет ближе к снятию энергетической изоляции. Также отмечается, что проект строительства EuroAsia Interconnector является приоритетным проектом в рамках реализации Европейского зеленого курса (the European Green Deal)* и может рассчитывать на финансирование из фонда Программы соединения Европы (Connecting Europe Facility,CEF)**. Министр энергетики Кипра Наташа Пилидес сообщила, что проект имеет большое значение для дальнейшего увеличения доли ВИЭ-генерации в суммарном объеме генерирующих мощностей островной энергосистемы Кипра и потенциала экспорта электроэнергии. В сообщении также подчеркивается, что ведется интенсивная работа с представителями ЕС, Израиля и Греции в целях начала реализации проекта.

Информационно-аналитические ресурсы Financial Mirrow, Cyprus Mail

* Европейский зеленый курс (the European Green Deal) — план достижения нулевого выброса парниковых газов и нулевого уровня загрязнения окружающей среды путём перехода от использования ископаемых к возобновляемым источникам энергии и сырья в странах-членах Европейского союза к 2050 г. Целью мероприятий плана является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды. Принят Европейской комиссией 11 декабря 2019 г.

** Фонд соединения европейской инфраструктуры (Connecting Europe Facility, CEF) является ключевым инструментом финансирования Евросоюза, способствующим экономическому росту, созданию рабочих мест и повышению конкурентоспособности посредством целевых инвестиций в инфраструктуру на европейском уровне. Он поддерживает развитие высокопроизводительных, устойчивых и эффективно взаимодействующих трансъевропейских в сфере транспортных, энергетических и электронных сетейг. Инвестиции, выделяемые в рамках CEF, позволяют странам-членам ЕС закрывать пробелы в базовой энергетической, транспортной и электронно-цифровой инфраструктуре.